Embajadas de EEUU instan a ciudadanos a "plantarse marcharse" de Oriente Medio

Esta semana, Irán y Estados Unidos reanudaron sus disparos nocturnos tras varios días de calma.

Las embajadas de Estados Unidos en varios países del Oriente Medio advirtieron a los ciudadanos estadounidenses sobre una posible "escalada" del conflicto regional y les instaron a estar preparados para abandonar la zona.

Esta semana, Irán y Estados Unidos reanudaron sus disparos nocturnos tras varios días de calma, aunque no se informó de ningún ataque durante la noche del viernes.

Según medios estadounidenses, Washington sopesa nuevos bombardeos masivos este fin de semana, especialmente contra infraestructuras energéticas, pero según CBS, que cita varias fuentes anónimas, el presidente Donald Trump aún no ha dado su visto bueno.

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Trump volvió a amenazar el viernes con golpear duramente a Irán, que desde la reanudación de las hostilidades a principios de julio ha vuelto a atacar a países aliados de Washington e instalaciones estadounidenses en la región.

"Los estadounidenses que se encuentren en la región deberían plantearse marcharse, o estar preparados para hacerlo en caso de escalada", indica una alerta de seguridad cuyas versiones fueron publicadas en redes sociales por las misiones estadounidenses en Amán, Abu Dabi, Jerusalén, Mascate, Kuwait, Bagdad, Riad, Doha y Beirut.

Los mensajes invitan a los ciudadanos estadounidenses a comprobar la información relativa a sus vuelos ya seguir las instrucciones de seguridad de las autoridades locales.

"Los estadounidenses que se encuentran actualmente en Oriente Medio deben actuar con prudencia y redoblar la vigilancia, y prepararse para posibles cancelaciones de vuelos, cierres de periódicos del espacio aéreo y posibles perturbaciones en los desplazamientos", precisa la alerta.

En Jordania, se recomendó que evitaran las bases militares, blanco reciente de misiles iraníes. En Israel, se les aconsejó que localizaran el refugio antiaéreo más cercano. En Líbano, el personal no esencial de la embajada ha sido reubicado.

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"El régimen iraní es impredecible, como han demostrado sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin advertencia ni provocación, así como de extender sus ataques a zonas que no habían sido atacadas anteriormente" como Egipto, indica un mensaje publicado en los sitios web de las embajadas.

El miércoles, un dron atacó un buque perteneciente a una empresa estadounidense, atracado en un puerto egipcio. Egipto lleva a cabo una investigación, pero, por el momento, no ha acusado a ningún grupo de ser responsable del ataque.

La guerra en Oriente Medio se desencadenó el 28 de febrero con bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con ataques con misiles y drones en la región.