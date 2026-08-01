El cáncer de próstata en América Latina: una oportunidad para salvar vidas

El Dr. Enrique Pulido advierte que la mortalidad en la región es más alta que en Norteamérica, a pesar de tener menos casos diagnosticados. La clave: detectar a tiempo.

El oncólogo Enrique Pulido, durante una conferencia organizada por Pfizer, planteó un escenario que exige atención inmediata: América Latina tiene una oportunidad real de mejorar sus indicadores de supervivencia, pero para ello debe superar barreras culturales y de acceso al diagnóstico. La evidencia más reciente muestra que, aunque la incidencia en la región es menor que en Norteamérica, la mortalidad es desproporcionadamente más alta, lo que evidencia un retraso en la detección.

Según las estimaciones de GLOBOCAN 2024 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC/OMS), el cáncer de próstata ocupa el cuarto lugar en incidencia global con 1,5 millones de nuevos casos (7,5% del total) y es la quinta causa de muerte por cáncer en hombres, con 397.000 muertes estimadas. En términos de riesgo, 1 de cada 8 hombres será diagnosticado con esta enfermedad a lo largo de su vida.

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La disparidad regional es el dato más revelador. Un estudio publicado en European Urology en diciembre de 2024, basado en las estimaciones de GLOBOCAN 2022, confirmó que América Latina y el Caribe se encuentran entre las regiones con mayores tasas de mortalidad del mundo, junto con África subsahariana.

Uno de los mensajes más importantes del Dr. Pulido fue el derribo del mito de que esto es "cosa de viejos". El especialista citó el caso de un paciente de 47 años con enfermedad metastásica, un recordatorio de que los tumores de aparición temprana suelen tener un componente hereditario relevante. Las mutaciones en los genes BRCA2 y BRCA1 incrementan el riesgo de padecer la enfermedad hasta en 8,6 veces y se asocian a un pronóstico más desfavorable. Identificar estas alteraciones es clave no solo para el tratamiento del paciente, sino para la consejería genética de sus familiares.

En cuanto al diagnóstico, el Dr. Pulido desestimó la idea de que el antígeno prostático específico (PSA) sea un marcador infalible: su elevación puede deberse a hiperplasia benigna o procesos infecciosos. Respecto al tacto rectal, señaló que su sensibilidad en manos expertas ronda el 60-70%, mientras que la resonancia magnética multiparamétrica alcanza una precisión cercana al 100%.

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Finalmente, el oncólogo enfatizó el rol de los periodistas como agentes de cambio. Con proyecciones que indican que la carga global del cáncer de próstata podría duplicarse hacia 2040, alcanzando casi 2,9 millones de casos anuales, la implementación de programas de detección temprana en América Latina se vuelve una urgencia. El especialista recalcó que para reducir la brecha no solo se requiere tecnología, sino también educación y voluntad política.