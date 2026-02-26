Ministerio de Salud ordena retiro de bálsamo desmaquillante

Las autoridades sanitarias recibieron un reporte de efectos adversos graves y luego de realizar los estudios correspondientes ordenaron el retiro del producto Aquavera Silky Clean Bálsamo Desmaquillante Cleansing Balm

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) ordenó la suspensión del registro sanitario y el retiro inmediato del mercado del producto cosmético Aquavera Silky Clean Bálsamo Desmaquillante Cleansing Balm, tras detectarse posibles riesgos para la salud de los consumidores.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 014 del 12 de febrero y publicada este jueves en la Gaceta Oficial, como parte de las acciones de vigilancia sanitaria que adelantan las autoridades.

De acuerdo con el documento oficial, la Sección de Cosmetovigilancia inició una verificación luego de recibir un reporte relacionado con efectos indeseables asociados al uso del producto. La notificación, recibida por correo electrónico, alertaba sobre síntomas como adormecimiento de la lengua y visión borrosa, considerados eventos adversos graves para la salud humana.

Ante esta situación, se procedió a revisar si el producto se encontraba debidamente registrado en Panamá y si cumplía con los requisitos establecidos para su comercialización.

Documento Resolución que suspende registro sanitario de producto desmaquillante Consúltalo

Durante el proceso de análisis, las autoridades evaluaron la fórmula cuali-cuantitativa del cosmético y revisaron si alguno de sus ingredientes tenía restricciones regulatorias. En este proceso, se identificó la presencia de aceite de flor de rosa rugosa, ingrediente que, según bases de datos europeas, cumple función de fragancia.

Asimismo, se verificó si el producto incluía instrucciones claras sobre su uso, especialmente sobre el aceite de flor de rosa rugosa, considerando su posible contacto con mucosas orales y oculares, lo que podría facilitar la absorción y provocar efectos adversos, como los reportados. Sin embargo, en la documentación analizada no se evidenció información suficiente en este aspecto.

En virtud de estos hallazgos, la resolución ordena no solo la suspensión del registro sanitario, sino también el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el país. La medida aplica tanto para la empresa importadora como para cualquier distribuidor del producto.