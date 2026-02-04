Lanzan programa de voluntariado 'Médicos con corazón', en busca de reducir la mora quirúrgica

Durante la actividad, el director de la CSS hizo un llamado a la comunidad médica nacional e internacional a sumarse al esfuerzo.

Ciudad de Panamá/La mora quirúrgica en el sistema de salud público suma un nuevo frente de atención con el lanzamiento del programa “Médicos con corazón”, presentado este miércoles 4 de febrero en la Ciudad de la Salud, una iniciativa que apuesta por el voluntariado médico para ampliar el acceso a cirugías y consultas especializadas en el país.

El programa es impulsado por la primera dama Maricel Cohen de Mulino, quien funge como madrina de la iniciativa, y une los esfuerzos de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Despacho de la Primera Dama.

La propuesta contempla que médicos voluntarios donen su tiempo, conocimiento y talento para brindar atención especializada y realizar intervenciones quirúrgicas en las zonas donde más se necesita.

El acto de lanzamiento contó con la presencia del presidente José Raúl Mulino, la primera dama, el director general de la CSS, Dino Mon, ministros de Estado y otras autoridades del sector salud.

Durante la actividad, el director de la CSS hizo un llamado a la comunidad médica nacional e internacional a sumarse al esfuerzo. Según explicó, la iniciativa está abierta tanto a médicos panameños como a brigadas internacionales, con el fin de apoyar a las instituciones públicas en la disminución de la mora acumulada.

“Los médicos que quieran donar su tiempo se tienen que inscribir en la página web de la CSS”, explicó Mon, al detallar que posteriormente los voluntarios serán convocados a reuniones por especialidad para coordinar las giras médicas a nivel nacional, que incluirán atención ambulatoria, hospitalización y consulta externa.

El urólogo Enrique Alemán, uno de los participantes, reconoció que el sistema de salud público enfrenta importantes retos, pero destacó que la unión de esfuerzos permite avanzar en soluciones concretas. Aseguró que la mayoría de los médicos del sector público trabajan diariamente “con el corazón”.

“Esto no es por razones políticas, es por Panamá”, expresó Alemán, al invitar a más profesionales de la salud a sumarse a la iniciativa.

