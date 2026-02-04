¿Es seguro tomar agua del grifo en Azuero? Ministro de Salud aclara que aún esperan resultados de laboratorio

En el caso de Chitré y La Villa de Los Santos, el ministro indicó que el consumo de agua potable deberá esperar hasta después de los carnavales, debido a que las redes continúan en un proceso de descontaminación y no han sido recertificadas en su totalidad.

El consumo de agua potable en la región de Azuero registra avances importantes, aunque aún no puede declararse totalmente seguro en los distritos afectados por la contaminación, informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, al explicar el estado actual de las evaluaciones sanitarias.

De acuerdo con el titular de Salud, las redes de distribución de Las Tablas, Llano de Piedra y Guararé, así como las plantas potabilizadoras Roberto Reina y Rufina Alfaro, ya se encuentran certificadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Los análisis realizados por los laboratorios de la entidad indican que el agua cumple con los parámetros establecidos para la salud humana.

“Los laboratorios han salido buenos, es un agua potable”, aseguró el ministro, al confirmar que los resultados técnicos del Idaan reflejan condiciones óptimas del suministro en estas zonas.

No obstante, Boyd Galindo aclaró que el proceso aún no ha concluido, ya que el Ministerio de Salud debe realizar una recertificación adicional mediante laboratorios externos, como parte del protocolo de seguridad sanitaria.

De las pruebas realizadas, el 70 % de los resultados ya recibidos confirman lo reportado por el Idaan.

Boyd Galindo explicó que aún está pendiente el 30 % restante de los análisis, cuyos resultados se esperan para el fin de semana, lo que permitirá avanzar en una declaratoria oficial para algunas áreas.

En el caso de Chitré y La Villa de Los Santos, el ministro indicó que el consumo de agua potable deberá esperar hasta después de los carnavales, debido a que las redes continúan en un proceso de descontaminación y no han sido recertificadas en su totalidad.

En horas de la mañana de este miércoles 4 de febrero, el Idaan informó que ya habían finalizado los trabajos de desinfección de las tuberías en La Arena y Circunvalación.

Las declaraciones del ministro se dieron durante el acto inaugural del inicio de obras para la construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional.

También puede leer: