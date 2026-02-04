Panamá suma 10.2 toneladas de droga incautada en lo que va del año; Colombia sigue siendo el origen

Durante este 2026, se han desarrollado al menos 10 operaciones, que han dejado como resultado la detención de entre 12 y 15 personas, en su mayoría de nacionalidades colombiana, nicaragüense y mexicana, con una menor participación de ciudadanos panameños.

Ciudad de Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) cerró el último año con uno de los mayores golpes al narcotráfico registrados en el país, al incautar más de 71 toneladas de sustancias ilícitas, resultado de una intensificación de las operaciones marítimas y aéreas en ambas vertientes, informó su director, Luis De Gracia.

De acuerdo con el balance presentado, las acciones contra el crimen organizado transnacional se han fortalecido desde inicios de este año, cuando ya se reportan 10.2 toneladas de droga decomisadas, superando ampliamente las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior, cuando apenas se alcanzaban unas cuatro toneladas.

Este aumento, explicó el director, responde a una estrategia de preposicionamiento de medios navales y aéreos, así como al refuerzo del pie de fuerza.

Las autoridades mantienen identificadas las principales rutas de procedencia, que continúan siendo, "por excelencia", las costas de Colombia, país donde, según De Gracia, no se ha registrado una disminución en la producción de droga. Por ello, el Senan sostiene un intercambio permanente de información e inteligencia con organismos de seguridad de Colombia y otros países de la región.

En cuanto a los mecanismos de movilización, las rutas marítimas siguen siendo las más utilizadas por las organizaciones criminales, tanto en el Pacífico como en el Caribe, con una distribución operativa cercana al 60 % en el Pacífico y 40 % en el Atlántico.

Durante este 2026, se han desarrollado al menos 10 operaciones, que han dejado como resultado la detención de entre 12 y 15 personas, en su mayoría de nacionalidades colombiana, nicaragüense y mexicana, con una menor participación de ciudadanos panameños.

El director del Senan destacó que el fortalecimiento de las capacidades operativas ha contado con el respaldo del Gobierno Nacional, mediante la recuperación de aeronaves y unidades navales que permanecían inoperativas, así como la incorporación de nuevas tecnologías. En ese sentido, subrayó la importancia de modernizar la flota aérea para enfrentar a organizaciones que constantemente mutan sus métodos, incluyendo el uso de semisumergibles para el trasiego de grandes cargamentos.

“Es necesario mudar a nuevas tecnologías”, afirmó De Gracia, al explicar que estos grupos criminales se adaptan rápidamente a las acciones de las fuerzas de seguridad, lo que obliga a una actualización constante de los equipos y plataformas utilizadas en las operaciones.

"Para escoger una plataforma como es la plataforma de las aeronaves supertucanos. Es necesario, toda vez que los grupos terroristas, los grupos narcoterroristas, como se les denomina, también utilizan tecnologías. Por supuesto que si ellos mutan, cada vez que nosotros hacemos un esfuerzo para detenerlos, ellos mutan en nuevas dinámicas y entre ellas está adquirir nuevas tecnologías", explicó.

Otro eje de la estrategia ha sido el trabajo comunitario en zonas costeras, donde el Senan impulsa programas de policía de proximidad y el fortalecimiento del plan de pescadores vigilantes, con el objetivo de reducir la participación de ciudadanos panameños en actividades ilícitas y ofrecer alternativas a jóvenes vulnerables al reclutamiento del narcotráfico.

El director enfatizó que Panamá no registra cultivos ni laboratorios de droga en su territorio, por lo que el país sigue siendo utilizado principalmente como ruta de tránsito hacia mercados como Estados Unidos y Europa. No obstante, reconoció que esta condición genera impactos en la seguridad interna, razón por la cual las operaciones también apuntan a reducir los delitos conexos asociados al tráfico de drogas.

