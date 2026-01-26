Se instala la Comisión para la Integración Minsa-Caja de Seguro Social

El proceso de integración iniciará en las provincias de Herrera y Los Santos, como parte de una fase piloto.

Panamá/Este lunes se instaló la Comisión para la Integración del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), un ente encargado de coordinar los cambios estructurales orientados a la unificación del sistema público de salud en Panamá.

Durante el acto, Carlos Abadía, asesor del despacho superior del Minsa y presidente de la Comisión, destacó que ambas instituciones “toman hoy el mismo camino” para transformar el sistema público de salud. Calificó como inconcebible que un país pequeño como Panamá mantenga dos sistemas de atención paralelos, a los que catalogó de ineficientes e injustos.

Abadía manifestó que alrededor del 30% de los trabajadores no cuenta con una ocupación estable, lo que incide directamente en su acceso a los servicios de salud. En ese sentido, aseguró que la integración permitirá corregir distorsiones históricas. “Con la integración vamos a subsanar algo que creíamos que estábamos protegiendo dentro de la institución y no era así: la salud para todos los ciudadanos panameños”, afirmó.

“Los ganadores en todo esto son la población panameña”, añadió.

El proceso de integración iniciará en las provincias de Herrera y Los Santos, como parte de una fase piloto.

Por su parte, Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, reconoció que el proceso implicó retos importantes, entre ellos la necesidad de gestionar cambios a la ley. No obstante, advirtió que la realidad del sistema es crítica. “El sistema de pensiones está quebrado y el de maternidad se mantiene en reserva. Al final, somos un solo Panamá”, sostuvo.

Young expuso la equidad de la Caja, al plantear que, en Bocas del Toro, donde existen cuatro instalaciones de la CSS que operan las 24 horas, pese a que actualmente solo entre el 30% y 36% de la población es asegurada, lo que representa un costo aproximado de 872 dólares por paciente.

En contraste, mencionó a Panamá Oeste, donde el 68% de la población es asegurada y el costo por paciente asciende a 198 dólares. A su juicio, estos desequilibrios evidencian la necesidad de avanzar hacia un sistema más equitativo que garantice servicios de salud incluso a quienes no cuentan con aseguramiento formal.

En tanto, el ministro de Salud, Fernando Boyd, destacó la importancia de la unificación de ambos sistemas como un paso clave para fortalecer la atención sanitaria en el país.

La Comisión estará conformada por cinco representantes de instituciones del Estado y los patronatos, y será presidida por el Minsa. Cada miembro contará con su respectivo suplente y el organismo dispondrá del apoyo de una Secretaría Ejecutiva.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 26 del 26 de noviembre de 2025, la Comisión estará integrada por un representante del Ministerio de Salud, quien la presidirá; uno del Ministerio de la Presidencia; uno del Ministerio de Economía y Finanzas; uno de la Caja de Seguro Social; y un representante de los patronatos.

Entre sus funciones se encuentran coordinar la consolidación de los servicios públicos de salud, dar seguimiento a los avances del proceso de integración y velar por el cumplimiento de las bases conceptuales establecidas en la Ley 51 de 2005.

Además, deberá presentar informes periódicos al presidente de la República y elaborar su reglamento interno. Con la instalación de esta Comisión, el Gobierno busca acelerar un proceso que considera clave para modernizar el sistema público de salud y garantizar una atención más justa para toda la población.