Tras ser extraditado, alias 'El Abogado', presunto cabecilla de la pandilla BGD ISIS Santa Eduviges, queda detenido

Su captura en España se suma a la detención en Panamá de alias "Rujito", también identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de esta estructura criminal.

Un Juzgado de Garantías decretó la medida cautelar de detención provisional para Jean Carlos Valencia Escobar, alias "El Abogado", presunto cabecilla de la estructura criminal denominada BGD ISIS Santa Eduviges.

Valencia Escobar fue extraditado desde España a Panamá el pasado 30 de julio, mediante una notificación roja de Interpol por su presunta vinculación con actividades de esta organización criminal.

En audiencia de control de garantías realizada este 1 de agosto, el Tribunal declaró legal la aprehensión y se le imputó cargos por la supuesta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

Investigaciones

De acuerdo con las investigaciones, alias 'El Abogado' viajaba constantemente entre Panamá y Europa para coordinar operaciones de narcotráfico con organizaciones criminales internacionales. Según la Policía, alias Valencia Escobar desempeñaba un papel clave en las negociaciones relacionadas con el envío de droga hacia territorio europeo.

Las autoridades explicaron que la organización utilizaba la contaminación de contenedores, tanto dentro de puertos como en zonas de consolidación de carga fuera de las terminales marítimas, para introducir sustancias ilícitas en cargamentos con destino a Europa. Además del narcotráfico, la estructura criminal es investigada por su presunta participación en homicidios y otros delitos violentos cometidos en el país.

Su captura en España se suma a la detención en Panamá de alias "Rujito", también identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de esta estructura criminal.