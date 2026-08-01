Italia pone a casi todas sus ciudades en alerta máxima por calor

Según el Ministerio de Sanidad, se pronosticaba que las temperaturas alcanzarían los 30 grados centígrados el lunes.

Italia ha declarado el estado de máxima alerta por calor en casi todas sus principales ciudades a partir del lunes, debido a una nueva ola de calor que azota el país, según informaron las autoridades el sábado.

Según el Ministerio de Sanidad, se pronosticaba que las temperaturas alcanzarían los 30 grados centígrados el lunes.

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Según el comunicado, de las 27 ciudades más importantes del país, solo dos —Reggio Calabria, en el extremo sur de la "bota" italiana, y Messina, situada frente a ella al otro lado del estrecho, en Sicilia— no se encontraban en alerta máxima por calor.

Tras azotar Europa occidental a principios de la semana pasada, la última ola de calor de la temporada abrasó Europa central y el sábado comenzó a llegar a Italia.

Roma, Milán y otras 17 ciudades fueron puestas en alerta máxima por calor el sábado, según informaron las autoridades.

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El nivel de alerta más alto por calor significa que es probable que el clima "tenga efectos perjudiciales para la salud de las personas sanas y activas, y no solo para los grupos de riesgo como los ancianos, los niños muy pequeños y las personas con enfermedades crónicas", dijo el Ministerio de Salud.