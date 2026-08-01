Yemil deja la cárcel: Le reemplazan la pena de prisión por libertad vigilada y tendrá un trabajo con salario de 300 al mes

La resolución judicial establece que el artista deberá someterse a tratamiento psicológico especializado para atender conductas relacionadas con la violencia doméstica.

Una jueza de Cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio sustituyó la pena de 75 meses de prisión por la medida de libertad vigilada por trabajo al artista de música urbana conocido como Yemil, condenado en 2022 por el delito de violencia psicológica, tras verificar que cumplió las dos terceras partes de la sanción impuesta.

Cumplirá jornada laboral como parte de la libertad vigilada

Como parte de las condiciones establecidas por el tribunal, el sancionado deberá laborar en la empresa Multibites Group, S.A., donde realizará tareas de limpieza, compras y mensajería los miércoles y jueves, en horario de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., con un salario mensual de 300 balboas.

La medida de libertad vigilada por trabajo sustituye el cumplimiento del resto de la condena en prisión, bajo supervisión judicial y con una serie de obligaciones cuyo incumplimiento podría tener consecuencias legales.

Deberá recibir tratamiento psicológico y cumplir restricciones

La resolución judicial establece que el artista deberá someterse a tratamiento psicológico especializado para atender conductas relacionadas con la violencia doméstica, ya sea en un centro de salud público o privado. Además, recibirá visitas de seguimiento por parte del área de Trabajo Social en su residencia y lugar de trabajo, y tendrá que participar en los talleres de Psicología del Equipo Interdisciplinario del Órgano Judicial.

Entre las condiciones impuestas también figura la obligación de permanecer en su residencia los miércoles y jueves, entre la 1:00 a.m. y las 7:00 a.m. En caso de que deba realizar actividades relacionadas con su carrera artística durante ese período, deberá solicitar autorización previa al Juzgado de Cumplimiento mediante una petición por escrito.

No podrá acercarse a la víctima

La jueza también ordenó que el sancionado firme los controles de asistencia en su lugar de trabajo, justifique cualquier ausencia por causa de fuerza mayor y mantenga puntualidad en el desempeño de sus funciones.

Asimismo, deberá abstenerse de acercarse a la víctima por cualquier medio, como parte de las medidas de protección vigentes.

Condena finalizará en mayo de 2028

De acuerdo con la resolución, la pena concluirá el 20 de mayo de 2028.

En cuanto al resarcimiento a la víctima, el tribunal dispuso que las partes intenten alcanzar un acuerdo. De no lograrse, el Juzgado de Cumplimiento emitirá la decisión correspondiente sobre ese aspecto.