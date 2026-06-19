En los ‘Altos de Trump’, los israelíes quieren a Trump pese al acuerdo con Irán

En las calles de los Altos de Trump, un guiño a los Altos del Golán, las viviendas prefabricadas alquiladas al gobierno -a la espera de las cassa permanentes- están llenas de banderas tanto israelíes como estadounidenses.

En "Trump Heights" ('Altos de Trump'), una colonia israelí encaramada en la anexada meseta del Golán, los habitantes no le dan la espalda al presidente estadounidense tras su acuerdo con Irán, aunque lo critican, como la mayoría en el país.

El nombre de la colonia, establecida en 2019, es un homenaje al multimillonario presidente estadounidense que ese mismo año reconoció la anexión por parte de Israel de dos tercios de esta meseta estratégica, situada en los confines de Líbano y Siria.

Eso convirtió a Estados Unidos en el primer país, y hasta ahora el único, en hacerlo.

"Cuando alguien hace algo bueno por ti, no vas a odiarlo cuando hace algo con lo que estás un poco menos de acuerdo", dice Dalia Ben Shabbat, de 38 años.

"En lo que respecta al presidente Trump, estamos muy agradecidos por lo que ha hecho por Israel hasta ahora", añade esta madre de cuatro hijos, estudiante de arquitectura, que vive en una casa prefabricada.

En las calles de los Altos de Trump, un guiño a los Altos del Golán, las viviendas prefabricadas alquiladas al gobierno -a la espera de las cassa permanentes- están llenas de banderas tanto israelíes como estadounidenses.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, incluido el cercano Líbano, es sin embargo percibido ampliamente en Israel como contrario a sus intereses y a sus exigencias de seguridad.

Shlomo Schlechter, estudiante de derecho de 32 años, cree además que el acuerdo no se mantendrá y que Israel no se retirará del Líbano.

Espera que, tras los próximos 60 días de negociaciones previstos para finalizar el acuerdo, "el presidente Trump se mantenga firme y que, cuando vea que los iraníes no son serios (...), vuelva y sepa cómo ocuparse de ellos con mano de hierro, como sabe hacerlo".

"El beneficio de la duda"

"Le damos al presidente Trump el beneficio de la duda: pensamos que toma las decisiones correctas para Estados Unidos y que también intenta ayudar a sus aliados, y el más importante de la región es Israel", añade.

Schlechter admite que los habitantes comunes no están al corriente de todos los detalles de este protocolo.

Para otro habitante, un cincuentón en silla de ruedas, "este acuerdo equivale a la Francia de Vichy concluyendo un acuerdo con la Alemania nazi", en referencia al gobierno colaboracionista francés durante la Segunda Guerra Mundial.

"Trump Heights" se encuentra a unos quince kilómetros del Líbano y domina la frontera.

Este viernes se podía escuchar al ejército bombardear territorio del Líbano tras la muerte de cuatro soldados israelíes, ataques que causaron al menos 47 muertos del lado libanés, según el Ministerio de Salud de ese país.

Líbano fue arrastrado a este conflicto regional el 2 de marzo por el grupo proiraní Hezbolá, tras disparos de cohetes contra Israel en apoyo a Teherán.

Israel respondió con bombardeos masivos que desde entonces han dejado más de 3.900 muertos, según las autoridades libanesas, y llevó a cabo una ofensiva terrestre en el sur del país, donde sus tropas ocupan parte del territorio.

"Si hay un alto el fuego con Irán, los habitantes del centro y del sur de Israel ya no recibirán misiles iraníes, pero aquí, en el norte, seguiremos teniendo los cohetes de Hezbolá", suspira un adolescente que no ha ido a la escuela desde hace dos meses.

Unas horas más tarde, un responsable estadounidense y un diplomático del Golfo anunciaban un nuevo acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá.

El jueves, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, reprendió a los israelíes críticos con el acuerdo y les señaló que Trump era "el único jefe de Estado en todo el mundo que hoy es comprensivo con Israel".

"Si yo estuviera en el gobierno israelí, quizá no atacaría al único aliado poderoso que me queda en el planeta", añadió.

Pero Dalia Ben Shabbat no considera necesarios esos reproches. Para ella, el presidente estadounidense es "una buena persona".