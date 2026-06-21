El ultraderechista De la Espriella toma ventaja en el voto presidencial de Colombia

Colombia cuenta los votos el domingo para conocer al ganador del balotaje entre un candidato de la izquierda gobernante y un ultraderechista respaldado por Donald Trump, que promete mano dura ante el repunte de la violencia del narco.

La autoridad electoral cerró los puestos de votación y dio inicio a un preconteo para conocer al nuevo presidente entre el senador oficialista Iván Cepeda, de 63 años y aliado del mandatario Gustavo Petro, y el abogado Abelardo de la Espriella, de 47 años.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella tomó la ventaja el domingo en el balotaje de Colombia ante el senador oficialista de izquierda Iván Cepeda con más de la mitad de las mesas informadas en el conteo preliminar.

El abogado millonario de 47 años lidera con el 50,5% de los votos, mientras que el aliado del presidente Gustavo Petro cuenta con el 47,8%, de acuerdo con la página web de la entidad que organiza los comicios, que avanza en un 65% del conteo

Colombia atraviesa la peor ola de violencia en la última década, ante el crecimiento de las organizaciones ilegales que trafican cocaína y oro en medio de un tenso proceso electoral observado de cerca por Estados Unidos.

"Pase lo que pase, habrá descontento porque el país está polarizado, está dividido", dijo a la AFP la pensionada Leonor Barreda, de 71 años, en un barrio popular de Bogotá..

Más de 41 millones de personas estaban convocadas para votar en una jornada que terminó tranquila. La autoridad electoral espera tener resultados en pocas horas.

De la Espriella sufragó con la camiseta de la selección de fútbol en medio de cientos de seguidores con la misma prenda que gritaban "¡fuera Petro!" en Barranquilla, su bastión político.

"Vinimos a cambiar la política para siempre, hoy es el partido más importante de la historia de Colombia", dijo a los medios el candidato, que se hace llamar "El Tigre".

Cepeda escuchó, rodeado de escoltas con escudos antibalas, a una escuela en un barrio popular de Bogotá.

"Cuando triunfemos, vamos a gobernar para todo un país y no solo para un sector", declaró ante la prensa entre arengas de "¡El pueblo está contigo!".