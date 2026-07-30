Mafia Filipina: Aprehenden en Arraiján a presunto integrante de la banda criminal

Un hombre de 54 años, quien figura en la lista de los más buscados, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.

El ciudadano es requerido por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas y por su presunta pertenencia a la banda criminal Mafia Filipina, informaron las autoridades.

La acción operativa se desarrolló en el marco de las operaciones Firmeza y Escudo, como resultado de labores de inteligencia e investigación efectuadas en coordinación con el Ministerio Público.

Según la Policía Nacional, este tipo de operativos forma parte de las estrategias dirigidas a ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia, así como a debilitar las estructuras del crimen organizado.

La institución reiteró su compromiso de mantener acciones contra las organizaciones criminales mediante el trabajo conjunto con las autoridades competentes, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y poner a disposición de la justicia a quienes permanezcan al margen de la ley.