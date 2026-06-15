Acodeco detecta más de 220 incumplimientos a beneficios de jubilados y pensionados

La mayoría de las irregularidades están relacionadas con descuentos no aplicados y tasas de interés en préstamos.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 222 incumplimientos a los beneficios establecidos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad entre enero y mayo de 2026.

De acuerdo con la entidad, las principales irregularidades corresponden a 76 casos relacionados con la tasa de interés en préstamos, 46 por no aplicar el 25% de descuento en restaurantes y 26 por la falta de letreros informativos sobre los beneficios que establece la Ley 6 de 1987.

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Entre los descuentos establecidos por la Ley 6 de 16 de junio de 1987 destacan los siguientes:

Recreación y entretenimiento

50% en cines, teatros, deportes y espectáculos públicos (excepto actividades benéficas).

Transporte

30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos.

25% en pasajes aéreos.

Hoteles, moteles y pensiones

50% de descuento de lunes a viernes.

30% de descuento de viernes a domingo.

Restaurantes

25% de descuento en consumo individual en restaurantes.

15% en comidas rápidas de franquicias nacionales e internacionales.

Salud

15% en hospitales y clínicas privadas.

20% en medicamentos en farmacias.

20% en honorarios médicos y quirúrgicos.

15% en servicios odontológicos y de optometría.

Servicios técnicos y profesionales

20% en honorarios profesionales.

20% en prótesis, aparatos y accesorios de ayuda.

Servicios públicos

25% en la tarifa de energía eléctrica hasta 600 kilovatios.

25% en el servicio telefónico residencial (una línea).

25% en el consumo de agua potable hasta B/.30.00.

Otros beneficios

50% en la solicitud de pasaportes.

50% en el impuesto de aeropuerto.

20% en servicios funerarios.

100% de exoneración en trámites del Registro Público para organizaciones sin fines de lucro.

Como resultado de las investigaciones, la Acodeco ha impuesto 17 sanciones en primera instancia, que suman B/.19,340.00.

La institución recordó que los jubilados y pensionados tienen derecho a descuentos en áreas como transporte, restaurantes, hoteles, servicios médicos, medicamentos, energía eléctrica, agua potable y telefonía residencial, entre otros beneficios contemplados en la legislación panameña.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier incumplimiento y a conservar facturas, fotografías u otras evidencias que respalden sus reclamos.

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