Serie de las Américas 2026 calendario| Conoce cuáles son los juegos de semifinales y cuándo se realizarán

En la última jornada de la etapa regular quedó formalizada la clasificación a las semifinales que se realiza en Venezuela.

Panamá/La Serie de las Américas Gran Caracas 2026 completó su fase preliminar y todo quedó listo para la disputa de las semifinales del certamen que tendrán como escenario el Estadio Monumental de la capital de Venezuela.

La última jornada de la etapa regular se realizó el miércoles 11 de enero la que tuvo un partido clave entre Cuba y Colombia que terminó a favor del conjunto caribeño por pizarra de 8 carreras a 7. Ese resultado le dio a los cubanos la tercera casilla de la tabla de posiciones y relegó a los colombianos al cuarto lugar.

Después de lo ocurrido en el encuentro antes mencionado, la tabla de posiciones quedó así:

Panamá: 5-1 * Venezuela: 5-1* Cuba: 3-3* Colombia: 3-3* Nicaragua: 2-4 Argentina: 2-4 Curazao: 1-5

*: Clasificados

Panamá terminó primero

A pesar de su derrota de este miércoles ante Argentina, el equipo panameño culminó en la primera posición debido a que venció a los otros tres conjuntos que alcanzaron las semifinales.

En su primer juego del certamen, Panamá se impuso a Venezuela por 8 carreras a 7. Después venció a Colombia, por 3 a 2, y a Cuba, por 7 a 6.

Los partidos

Las semifinales se disputará a partido único y de forma cruzada. El primer sembrado, Panamá, enfrentará a Colombia que se quedó con la cuarta casilla. También se enfrentarán Venezuela y Cuba que se adjudicaron el segundo y tercer puesto en la clasificación.

La jornada se llevará a cabo el jueves 12 de febrero en el Estadio Monumental de Caracas. El primer juego lo disputarán Panamá y Colombia a las 12:30 p.m. (hora panameña). Posteriormente Cuba y Venezuela medirán fuerzas a las 6:30 p.m. (hora panameña).

Antecedente Panamá - Colombia

La Selección de Panamá, representadas por la Águilas Metropolitanas, continúa mostrando solidez en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, que se disputa en Venezuela, tras imponerse por 3 carreras por 2 a Colombia

El encuentro fue un duelo cerrado desde el montículo, donde el abridor panameño Luis Escobar fue una de las grandes figuras. El derecho trabajó seis entradas completas, permitiendo apenas tres imparables, una carrera limpia, otorgó tres boletos y ponchó a cinco bateadores, dejando su efectividad en 1.50 y acreditándose una salida de calidad clave para Panamá.

En ofensiva, Panamá fabricó sus tres carreras de manera oportuna. Isaias Velásquez aportó con el madero al conectar doble y anotar una carrera, mientras que Edgard Muñoz se fue de 4-2, siendo constante presión en las bases. El batazo decisivo llegó de Brainer Bonaci, quien remolcó una carrera con hit productor con dos outs, capitalizando una de las pocas oportunidades del equipo con corredores en posición anotadora.

Colombia respondió en la novena entrada con un cuadrangular solitario de Gabriel Lino, que ajustó el marcador y le puso dramatismo al cierre del partido. Sin embargo, el bullpen panameño respondió a la exigencia. Kevin Rodríguez lanzó dos episodios y Jorge Bautista se encargó de cerrar el juego con una entrada sólida, asegurando el triunfo canalero.

Por el conjunto colombiano, Andrés Angulo y Carlos Martínez fueron los más destacados a la ofensiva, cada uno con un imparable, mientras que el abridor Moisés Díaz cargó con la derrota tras permitir tres carreras (dos limpias) en cuatro entradas.