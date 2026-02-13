Ligue 1 resultado| PSG tropieza ante el Rennes y pone su liderato en peligro

La derrota del club parisino podría ser aprovechada por el Lens para subir al comando de la liga francesa.

Francia/A pesar de una infinidad de ocasiones para anotar, el Paris Saint-Germain perdió este viernes en la cancha del Rennes por 3-1, en el partido que abrió la 22ª fecha de la Ligue 1, lo que ofrece al Lens la posibilidad de recuperar el liderato.

El Lens retomará el control de la punta en caso de victoria el sábado en la casa del Paris FC (15°).

Los hombres de Luis Enrique llegaron a apretar con un 1-2 gracias a un gol del Balón de Oro Ousmane Dembélé a veinte minutos del final, pero el PSG no pudo finalmente compensar los tantos de Mousa Al-Tamari (34'), Estéban Lepaul (69') y de Breel Embolo (81').

El vigente campeón de Francia y de Europa disputará el martes la ida de los playoffs hacia octavos de final de la Liga de Campeones contra el Mónaco en el Principado monegasco.

A los parisinos les está costando esta temporada encadenar dos partidos seguidos de juego brillante y resultados positivos, y con ese objetivo viajaron a Rennes.

La idea para el desplazamiento a Rennes era también recuperar las buenas sensaciones que deparó para el equipo el pasado mes de febrero.

"Seguimos estando con la misma trayectoria del año pasado, llegamos en el mejor momento de la temporada y este resultado es importante en términos de confianza", había afirmado Luis Enrique el pasado domingo, después de la demostración en el clásico galo ante el Olympique de Marsella (5-0).

- Mensaje de Dembélé -

Este viernes, en la Bretaña francesa, los jugadores del PSG presionaron menos, corrieron menos y fallaron mucho. Y eso que Luis Enrique formó con su once tipo, con las excepciones del capitán Marquinhos (en el banquillo) y el lesionado Fabián Ruiz.

El entrenador español también tuvo que hacer frente a un Rennes (5°) que nada tuvo que ver con el que recibió cinco goles en la ida, en el Parque de los Príncipes.

El PSG no perdía por dos goles de diferencia desde la final del Mundial de Clubes el pasado verano europeo (victoria 3-0 del Chelsea).

Al término del partido, Dembélé mostró su disconformidad con el rumbo del equipo e instó de forma indirecta a sus compañeros a "jugar en primer lugar para el club".

"Creo que tenemos que poner más ganas. Tenemos que jugar para el Paris Saint-Germain para ganar partidos, porque si se juega solo en el terreno de juego no va a funcionar, no vamos a ganar los títulos que queremos", dijo el 'Mosquito'.

"La temporada pasada pusimos al club por delante antes de pensar en uno mismo, creo que tenemos que recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos", añadió ante los micrófonos del difusor de la Ligue 1.

"Estamos en la segunda parte de la temporada, el Paris Saint-Germain debe estar primero, y no las individualidades. Debemos jugar para el club en lugar de pensar en uno mismo", insistió.