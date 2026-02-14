Olympique Marsella| Así le fue al club francés en su primer juego tras la salida de Roberto De Zerbi

La jornada 22 de la Ligue 1 marcó el comienzo de una nueva etapa para el equipo donde jugó el panameño Michael Amir Murillo.

Francia/Con un gol de penal del delantero argentino Joaquín Panichelli en el minuto 90+7 y cuatro días después de la destitución de Roberto de Zerbi, el Olympique de Marsella no pasó del empate a dos en casa ante el Estrasburgo después de haberse puesto 2-0.

Los marselleses, con su técnico interino Jacques Abardonado, se dejaron dos puntos tras el gol en el último suspiro al convertir un penal Panichelli.

Te puede interesar: Olympique Marsella sale del técnico Roberto de Zerbi tras partida de Michael Amir Murillo

Los locales habían abierto el marcador por medio del delantero inglés Mason Greenwood y doblaron la renta con otro gol de Amine Gouiri a la vuelta de vestuarios. Pero Sebastian Nanasi devolvió la emoción al tramo final antes de que Panichelli silenciase el Velodrome tras batir desde los once metros a su compatriota Gero Rulli.

Con el punto en esta 22ª fecha, el Marsella queda en cuarta posición del campeonato galo, a once del líder París Saint-Germain, que le había goleado 5-0 la semana pasada en el Parque de los Príncipes.

El Estrasburgo, por su parte, es séptimo con 31 unidades.

Te puede interesar: F1 | Mercedes domina el último día de ensayos en Baréin 2026