Olympique Marsella sale del técnico Roberto de Zerbi tras partida de Michael Amir Murillo

Francia/El italiano Roberto de Zerbi dejó de ser el entrenador de Olympique de Marsella, anunció el club del sur de Francia la noche del martes, tras la goleada 5-0 sufrida el domingo en el Clásico ante el Paris Saint-Germain.

"Tras conversaciones con todos los responsables de la dirección del club, se decidió optar por un cambio al frente del primer equipo", informó el Marsella en un comunicado de prensa.

Agregó que fue "una decisión difícil y colectiva, tomada tras una cuidadosa reflexión en beneficio del club para afrontar los retos deportivos del final de esta temporada".

"El Olympique de Marsella agradece a Roberto de Zerbi su dedicación, compromiso, profesionalismo y entrega, demostrada en particular por el segundo puesto conseguido en la temporada 2024-2025 de la Ligue 1", añadió.

De Zerbi, de 46 años, había sido nombrado entrenador del Marsella por tres temporadas en junio de 2024.

El Marsella ya había recibido otro duro golpe en enero, cuando fue goleado 3-0 por el Brujas y quedó eliminado de la Liga de Campeones de Europa.

Trayectoria

Perfil general

Nombre: Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1979

6 de junio de 1979 Lugar de nacimiento: Brescia, Italia

Brescia, Italia Estilo de juego: fútbol de posesión, ofensivo y táctico

fútbol de posesión, ofensivo y táctico Comenzó como mediocampista en el fútbol profesional antes de pasar a la dirección técnica tras retirarse en 2013.

Carrera como entrenador

De Zerbi ha desarrollado su carrera técnica de manera progresiva, subiendo desde niveles bajos hasta las grandes ligas europeas:

Inicios en entrenamientos (2013–2016)

Darfo Boario (Serie D, Italia) – Primera etapa como entrenador tras retirarse como jugador en 2013.

– Primera etapa como entrenador tras retirarse como jugador en 2013. Foggia (2014–2016) – Siguió creciendo, logrando notoriedad tras dirigir al club varias temporadas.

Llegada a la Serie A

Palermo (2016) – Su primera experiencia en la máxima categoría italiana fue complicada y breve, con resultados negativos que llevaron a su salida a los pocos meses.

– Su primera experiencia en la máxima categoría italiana fue complicada y breve, con resultados negativos que llevaron a su salida a los pocos meses. Benevento (2017–2018) – Dirigió al recién ascendido a Serie A, aunque el equipo descendió; sin embargo, fue bien valorado por su estilo ofensivo.

– Dirigió al recién ascendido a Serie A, aunque el equipo descendió; sin embargo, fue bien valorado por su estilo ofensivo. Sassuolo (2018–2021) – El período más largo en Italia; el equipo fue destacado por su fútbol atractivo y terminó en posiciones respetables de la Serie A.

Experiencia internacional

Shakhtar Donetsk (Ucrania, 2021–2022)

Fue entrenador de uno de los clubes más grandes de Ucrania, ganando la Supercopa ucraniana y liderando la liga antes de su salida por la invasión rusa.

Premier League y Brighton & Hove Albion (2022–2024)

En septiembre de 2022 fue nombrado entrenador de Brighton & Hove Albion en Inglaterra.

fue nombrado entrenador de en Inglaterra. Con Brighton logró la mejor temporada de la historia del club en la Premier League (6º lugar) y la clasificación para competiciones europeas por primera vez .

en la Premier League (6º lugar) y la . También alcanzó las semifinales de la FA Cup y la fase eliminatoria de la Europa League .

y la . Finalizó su etapa en junio de 2024 por mutuo acuerdo con el club.

Olympique de Marsella (2024–2026)