EN VIVO| Panamá vs Nicaragua: partido por la clasificación al Mundial Sub-17 Catar 2026

Panamá/Un partido clave se juega en la última jornada del Grupo B del Premundial Sub-17 de Concacaf. Las selecciones de Panamá y Nicaragua disputan el encuentro por la clasificación al Mundial de la categoría, que se disputará este año en Catar.

Se juega el primer tiempo y Panamá gana por marcador de 3-0. Goles de Lucas Norte (5') y Jossimar Insturaín (10') y Estevis López (31').

A continuación te presentamos las alineaciones para ese encuentro cuyo escenario es el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Panamá

Nicaragua

Partidos anteriores de Panamá

El debut: Contundencia ante Dominica (5 de febrero)

El camino inició con una goleada de 6-1 frente a Dominica. En aquella noche del jueves, la joya del equipo, Thiago Chalmers, se robó los reflectores al firmar un espectacular triplete (minutos 28’, 37’ y 90+5’).

El marcador lo había abierto Oliver Pinzón apenas al minuto 12. Alexander Tull y un cabezazo de Arian Reyes completaron la faena de un equipo que, pese a conceder un gol de penal, mostró una intensidad ofensiva que dejó claro que Panamá no venía a especular.

Lo siguiente: Paso perfecto ante Anguila (7 de febrero)

Dos días después, la maquinaria de Baloy volvió al "Coloso de Juan Díaz" para reafirmar su dominio. Esta vez, la víctima fue Anguila, que sucumbió ante un 6-0 inapelable.

Apenas a los 3 minutos, Lucas Norte soltó un bombazo de larga distancia para encarrilar el juego. La profundidad del banquillo se hizo notar con el doblete de Joseph Choy, mientras que Estevis López, Alexander Tull y nuevamente Thiago Chalmers (desde el punto penal) sentenciaron el encuentro. Con este resultado, Panamá acumuló 12 goles a favor en solo dos partidos, manteniendo un ritmo arrollador.