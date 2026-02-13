Kylian Mbappé disponible vs Real Sociedad: Arbeloa confirma que la estrella del Real Madrid jugará en LaLiga

El Real Madrid ( 2º , con 57 puntos ) tendrá la oportunidad de apoderarse provisionalmente del primer puesto del campeonato.

Madrid, España/El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, que se perdió el entrenamiento colectivo del Real Madrid el jueves, finalmente está disponible para enfrentarse a la Real Sociedad en la Liga el sábado, declaró este viernes su técnico Álvaro Arbeloa

"Kylian está bien, se ha entrenado con el grupo y está disponible para jugar mañana", dijo Arbeloa a la prensa.

Máximo goleador de la Liga y de la Liga de Campeones, Mbappé tenía molestias en la rodilla izquierda, según la prensa española.

La estrella de los Bleus, goleador en serie de la Casa Blanca con 38 dianas en 31 partidos en todas las competiciones este curso, había acelerado su regreso a los terrenos de juego para ayudar a su equipo tras un esguince en la misma rodilla a finales de 2025.

El Real Madrid (2º, con 57 puntos) tendrá la oportunidad de apoderarse provisionalmente del primer puesto del campeonato por delante del FC Barcelona (1º con 58 puntos) en caso de éxito el sábado contra la Real Sociedad (8º, 31 puntos).

El Barcelona juega el lunes en la cancha del Girona.

El efecto Matarazzo en la Real Sociedad prueba al titubeante Real Madrid de Arbeloa

La llegada de Pellegrino Matarazzo ha revitalizado a una Real Sociedad que examinará al titubeante Real Madrid de Álvaro Arbeloa, tras dos batacazos en su primer mes como técnico, el sábado en la 13ª jornada de LaLiga.

A finales de diciembre, el entrenador estadounidense tomó las riendas del vestuario de un conjunto decaído y en la mitad baja de la tabla. Desde entonces ha firmado cinco victorias y tres empates en seis encuentros ligueros y dos de Copa.

Entre los triunfos, hay varios sonados. La Real logró frenar el 18 de enero al imparable líder FC Barcelona al imponerse 2-1. Y el miércoles, se llevó el derbi vasco en la ida de la Copa del Rey, al vencer 1-0 al Athletic Bilbao en San Mamés.

El cambio de dinámica de los guipuzcoanos, que los ha aupado a la octava posición con 31 puntos, ha llevado a que el impacto del nuevo preparador sea denominado mediáticamente como "efecto Matarazzo", algo que rechaza el propio protagonista.

"No es el efecto Matarazzo, es el efecto Real Sociedad. Todos vamos juntos", declaró el estadounidense tras ganar al Athletic, destacando la implicación de plantilla, cuerpo técnico y club.

Pero el centrocampista Carlos Soler señala al técnico. "El efecto de que es un gran entrenador, tenemos una gran plantilla, y nos ha dado la confianza necesaria como para demostrar que en los partidos podemos ser dominantes, que podemos generar distintas fases del juego en las que seamos vencedores", afirmó.

Enfrente se verá con un Real Madrid que sigue sin esclarecer su rumbo desde la destitución de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barça en Arabia Saudita.

Arbeloa, inquilino de la Casa Blanca desde el 12 de enero, debutó en octavos ante el Albacete, un equipo de segunda que lo apeó de la competición y, dos semanas después, su equipo cayó 4-2 en su visita al Benfica y se quedó fuera del top 8 de la Champions League.

Mientras tanto, en LaLiga, consiguió un pleno de victorias -cuatro- que le ha permitido recuperar el pulso por el título. El Real Madrid está a un punto del cuadro catalán.

Malestar en algunos jugadores -

Pero, a nivel futbolístico, el equipo continúa inmerso en un mar de dudas por su juego, a lo que se ha añadido la situación de algunos de sus jugadores por la falta de confianza.

La más relevante es la del capitán Dani Carvajal. Pese a tener el visto bueno de los médicos para volver a jugar tras recuperarse de una grave lesión de rodilla, el lateral ni siquiera calienta durante los partidos.

Esta decisión la exhibió el pasado domingo en el triunfo por 2-0 ante el Valencia en Mestalla. En unas imágenes que se viralizaron, el jugador mantiene una conversación con el preparador físico Antonio Pintus, que levantaron sospechas de que no está conforme con su participación en el césped.

Sin embargo, según la prensa, David Alaba también le habría pedido explicaciones por su situación y Fran García pensaba que se marcharía en la última ventana de fichajes ante la falta de minutos, después de que Arbeloa apueste por Álvaro Carreras como titular en el lateral izquierdo y Eduardo Camavinga como alternativa.

Tampoco Arda Güler pasa por su mejor momento. Incluso, se enfadó visiblemente en el choque ante el Benfica cuando fue sustituido.

Esta situación, más los pitos que recibe el equipo en el Bernabéu, no están ayudando a un equipo que se podría colocar líder de manera provisional si gana a la Real.

Fuera de la cancha, el acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA anunciado el miércoles para enterrar el proyecto de la Superliga, una iniciativa impulsada por Florentino Pérez, ha sido un duro revés para el club, que lo vendía como la salvación del fútbol.