NBA noticias | Chris Paul anuncia su retiro a los 40 años: la leyenda de los bases se despide del baloncesto

Los Angeles Clippers había separado del equipo a Paul en el mes de diciembre.

Los Angeles, Estados Unidos/Chris Paul, uno de los mejores directores de juego de la historia de la NBA, anunció este viernes su retirada en mitad de su campaña 21 en la liga norteamericana de baloncesto, en la que se encontraba sin equipo.

"Esto es todo! Voy a dejar el básquet", escribió el base de 40 años en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Otras noticias: NBA resultados: Expulsiones en juego Pistons y Hornets, triunfo clave de Cavaliers

Paul, segundo jugador con más asistencias y robos de la historia, había sido apartado en diciembre de Los Angeles Clippers, la franquicia con la que esperaba retirarse a final de esta temporada.

El 5 de febrero, poco antes del cierre del mercado de fichajes, los Clippers incluyeron a Paul en un traspaso con los Toronto Raptors, con los que no llegó a debutar.

Este viernes, la cadena ESPN avanzó que los Raptors dejaban en libertad a Paul y poco después el jugador envió su mensaje de despedida de las pistas.

"Mientras escribo esto, me cuesta saber qué sentir, pero por una vez —lo que sorprenderá a la mayoría de la gente— ¡no tengo la respuesta!", dijo el jugador, elegido para doce Juegos de las Estrellas.

"Sobre todo, ¡estoy lleno de alegría y gratitud! Aunque este capítulo de mi vida como 'jugador de la NBA' ha terminado, el básquet siempre estará grabado en el ADN de mi vida", aseguró.

"He estado en la NBA durante más de la mitad de mi vida, lo que abarca tres décadas. ¡Es una locura incluso decirlo!", afirmó.

Divorcio con Clippers -

El adiós de Paul, también considerado uno de los mejores jugadores que nunca ganó un campeonato, se esperaba desde su agrio divorcio con los Clippers.

La franquicia angelina, que estaba inmersa en una crisis de resultados, separó de forma abrupta a una de las mayores leyendas de su historia cuando el plantel se encontraba de gira en Atlanta (sureste).

Medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, Paul había encabezado una de las mejores etapas de la historia de los Clippers entre 2011 y 2017, cuando compitieron seis años seguidos en los playoffs y estuvieron por encima de sus vecinos Lakers.

Posteriormente militó en los Houston Rockets, los Oklahoma City Thunder y los Phoenix Suns, a los que ayudó a llegar a las Finales de 2021, perdidas ante los Milwaukee Bucks.

Para esta temporada, que ya había dejado entrever que sería la última, Paul se decantó por regresar a los Clippers con un salario mínimo.

A diferencia de su primera etapa en Los Ángeles, el base estaba ejerciendo un rol de suplente con promedios de 2,9 puntos y 3,3 asistencias para un equipo que estaba hundido en el penúltimo puesto de la Conferencia Oeste, pese a ser una de las franquicias que más se reforzó este año.

De acuerdo con ESPN, Paul tuvo problemas con el entrenador Ty Lue y su estilo de liderazgo "chocó con los Clippers".

Paul deja las pistas como el segundo jugador con más asistencias y robos de la historia, solo por detrás de John Stockton en ambas categorías.

En los 1.370 partidos disputados en su carrera, el base promedió 16,8 puntos y 9,2 asistencias.