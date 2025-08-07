Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025| Panamá emprende su camino hacia Williamsport

El certamen se realizará del 13 al 24 de agosto en la ciudad que está ubicada en Pensilvania

Panamá/El equipo de béisbol infantil de Vacamonte, representante de Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025, partió en la mañana de este jueves hacia Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos), donde se realizará ese certamen a partir de 13 de agosto.

El colectivo panameño llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, a las 5:30 a.m. Después de realizados los trámites correspondientes, abordaron el avión a las 9:00 a.m. donde iniciaron el viaje hacia la sede de la competencia que anualmente reúne a los mejores elencos de béisbol infantil de Estados Unidos y el mundo.

El vuelo tiene como destino la ciudad de Newark, Nueva Jersey. Desde ese punto, el grupo tomará un autobús que les llevará hacia Williamsport. Ese recorrido por carretera tiene una duración aproximada de tres horas.

Panamá acude a ese certamen por décima tercera ocasión en su historia, 10 de ellas como representante de Latinoamérica. Las otras tres con el cupo directo que la organización de Pequeñas Ligas le otorgó al país.

La representación panameña jugará su primer partido el 13 de agosto ante Australia a las 4:00 p.m. En caso de ganar ese partido jugará el 15 de agosto ante el elenco del Caribe, a las 4:00 p.m. Si pierde ante los australianos enfrentará, el 16 de agosto, al que resulte derrotado del juego entre Japón y Europa África, desde las 12:00 p.m.

Un poco de historia

Momentos clave de Panamá en Williamsport

1. Subcampeones en 1993

David Doleguita Little League (David, Chiriquí, Panamá) alcanzó la final de 1993 como campeones de la rama internacional, pero fueron derrotados 3‑2 por Long Beach (California, EE. UU.).

2. Aguadulce Cabezera LL – Veces representantes con buen rendimiento

Representaron a Panamá en varias ocasiones , incluyendo 2012, 2013 y 2016.

, incluyendo 2012, 2013 y 2016. En 2016, Aguadulce logró avanzar hasta el tercer lugar del torneo internacional, siendo la mejor actuación histórica de Panamá en el evento.

3. Expansión y entrada directa (desde 2022)

A partir del 2022, Panamá forma parte de una rotación internacional junto con Puerto Rico y Cuba, que permite entrada directa a la LLWS sin pasar por la fase regional.

4. Participaciones recientes