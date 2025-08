Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Panamá recibe la bandera antes del torneo en Williamsport

Panamá/El equipo infantil de Panamá (Pequeñas Ligas de Vacamonte) recibió el banderín y el Pabellón Nacional antes de su viaje a Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos) donde competirá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se realizará del 13 al 25 de agosto.

El acto de entrega e llevó a cabo en la sede del Instituto Panameño de Deportes, con la presencia de los jugadores, cuerpo técnico, familiares y directivos del Patronato Nacional de Béisbol de Categorías Menores (PANABECAME). Le correspondió al subdirector General de Pandeportes, Felix Guillermo Abadía, entregó el banderín y el Pabellón Nacional,

Por tercera ocasión en la historia, Panamá tendrá la responsabilidad de asistir a ese evento de manera directa. Al ser el equipo campeón nacionald la novena de Panamá Oeste, portará el uniforme de Panamá en esta gran cita del béisbol infantil.

Panamá tiene 63 ligas afiliadas al programa de Little League, la masificación del béisbol de categorías menores, es en gran parte por el apoyo que cada año Pandeportes le brinda al Patronato Nacional de Béisbol de Categorías Menores (PANABECAME).

Las Pequeñas Ligas de Vacamonte, asistieron en el 2018 como Latinoamerica y ahora regresan al torneo más importante del Programa de Little League, con el cupo directo de Panamá.

Panamá estará debutando en la Serie Mundial, el próximo 13 de agosto a las 4:00 de la tarde, ante el equipo de Australia.

Historia

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas (en inglés, Little League World Series o LLWS) es un torneo anual de béisbol para niños de entre 10 y 12 años, organizado por Little League Baseball, Inc., una organización sin fines de lucro con sede en Williamsport, Pensilvania, Estados Unidos.

Origen y fundación

1947 : Se celebró la primera Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, con solo 12 equipos, todos de Estados Unidos.

El torneo se llamó inicialmente el Torneo Nacional de Pequeñas Ligas, y cambió su nombre a "Serie Mundial" al año siguiente.

Expansión internacional

1957: Un equipo de Monterrey, México (Industrial Little League) se convirtió en el primer equipo internacional en ganar la Serie Mundial, venciendo al equipo de La Mesa, California. Fue un momento histórico que marcó el inicio de la presencia global del torneo.

En las décadas siguientes, se unieron más regiones internacionales, incluyendo Asia, América Latina, Europa y Canadá.

Sedes

La sede permanente ha sido siempre South Williamsport, Pensilvania , en el complejo que ahora incluye dos estadios:

, en el complejo que ahora incluye dos estadios: Howard J. Lamade Stadium (el principal, desde 1959)

(el principal, desde 1959) Volunteer Stadium (añadido en 2001)

Crecimiento y formato

2001: Se expandió el número de equipos a 16 (8 de EE. UU. y 8 internacionales), y se dividió el torneo en dos grupos: el campeón de EE. UU. enfrenta al campeón internacional en la final.

2022: Se expandió nuevamente a 20 equipos (10 de EE. UU. y 10 internacionales).

Equipos más exitosos

China Taipéi (Taiwán): Dominó en las décadas de 1970 y 1980, con múltiples campeonatos.

California, EE. UU.: El estado más exitoso dentro de Estados Unidos.

Japón: En las últimas décadas, se ha destacado como una potencia mundial en la categoría.

México, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico también han tenido participación destacada.

Información de Pandeportes

