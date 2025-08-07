Panamá prevalece ante México y es semifinalista del Campeonato Sub-15 de Concacaf

La contundencia del equipo panameño en el primer tiempo fue suficiente ante un elenco mexicano aguerrido

Costa Rica/Panamá clasificó a las semifinales del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf con una victoria, de 3 goles por 2, frente a México en su último partido de la Liga A del certamen que se llevó a cabo en el Complejo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) en Alajuela, Costa Rica.

El equípo panameño marcó sus tres goles en el primer tiempo. Transcurría el minuto 4 cuando Anderson Ojo asistió con un pase a Alfredo Maduro quien concretó el primer gol.

El ataque de Panamá continuó y, al minuto 10, se puso el marcador 2-0 con un tanto de Alexander Tull. Cinco minutos después, Maduro sumó el tercer gol tras tomar el balón desde la mitad de la cancha.

Con el 3-0 en contra, el elenco mexicano no se dio por vencido y buscó la remontada con dos goles que marcó al minuto 22 de juego y en la reposición (70+1'), pero no le alcanzó para al menos empatar.

Panamá tuvo algunas ocasiones para aumentar la ventaja, pero no logró culminarlas. Una de las más claras ocurrió al minuto 63 con un remate de José Pierre quien estrelló el balón en la portería mexicana.

Este resultado le da el pase a las semifinales a Panamá como el segundo sembrado del Grupo A en la Liga A. Los panameños igualaron en puntos a México y Honduras, con nueve puntos cada uno, pero la diferencia de goles les favoreció sobre los hondureños.

A pesar de la derrota, los mexicanos quedan como el primer sembrado de la agrupación.

Balance

Con el triunfo ante México, Panamá culminó la fase de grupos de la Liga A con un récord de tres victorias y una derrota para nueve puntos. Además anotó 12 goles y recibió seis para una diferencia de goles de +6.

Los resultados obtenidos en sus juegos anteriores de esta instancia fueron los siguientes:

Panamá 1-2 Honduras

El equipo panameño debutó el sábado 2 de agosto con una derrota sobre el elenco hondureño.

Hendry Ciguenza adelantó a Honduras al minuto 15 con un potente disparo al ángulo superior derecho desde un tiro libre, marcando el primer gol del torneo.

Said Canales amplió la ventaja para los 'catrachos' al 23’ con una definición de zurda dentro del área.

El capitán Alfredo Maduro descontó para Panamá al 30’ con un remate de corta distancia.

Panamá 4-2 El Salvador

Después de perder ante Honduras en su debut, la selección panameña trataba de reivindicarse y lo consiguió el domingo 3 de agosto con una victoria ante su similar salvadoreña.

Jasio Jordán (12'), Mauro Ortega (24'), Alfredo Maduro (48') y Steven Moreno (68´) anotaron los goles del equipo panameño.

Francisco Herrera y Jayson Ramírez marcaron los tantos del elenco salvadoreño.

Nicaragua 0-4 Panamá

El combinado canalero vulneró a la defensa nicaragüense y controló el partido lo que se reflejó en el resultado. Alfredo Maduro aprovechó una serie de rebotes en el terreno de los pinoleros para concretar el primer gol al minuto 3.

Neir Marrugo amplió la ventaja de los panameños al minuto 12 en un cobro de tiro de esquina. Luego, al 35, Maduro tomó un balón suelto y concretó el tercer gol canalero que también fue el segundo en su cuenta particular.

José Pierre marcó el cuarto gol del equipo panameño al minuto 58.