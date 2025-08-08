LPF calendario| Torneo Clausura 2025 llega a su jornada 4 y presenta estos partidos

Vive las emociones de la Liga Panameña de Fútbol el domingo 10 de agosto a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) no se detiene y este fin de semana llega cargado de intensidad con la disputa de la cuarta jornada. Una fecha clave en la que varios equipos buscando consolidarse en los primeros puestos de las conferencias Este y Oeste y otros que intentarán mejorar y escalar posiciones.

Los seis partidos que componen esta jornada son los siguientes:

Alianza FC vs Plaza Amador

La acción comienza el viernes 8 de agosto en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez con un duelo de equipos capitalinos de alto voltaje que iniciará a las 8:30 p.m.

Con cuatro puntos en tres partidos, el elenco aliancista buscará sumar unidades ante un conjunto plazino que pasa por un buen momento.

Después de ganar sus tres encuentros, el Plaza Amador afronta este cotejo con el deseo de mantenerse en lo más alto de la Conferencia Este y seguir por un camino que podría llevarlo a un bicampeonato.

CD Universitario vs SD Atlético Nacional

El sábado 9 de agosto continúa la actividad con una cartelera que inicia a las 6:00 p.m. con el encuentro entre la Sociedad Deportiva Atlético Nacional que visita el Estadio Universidad Latina de Penonomé para enfrentar al CD Universitario.

Después de empatar ante Herrera FC en la jornada anterior, tras dos derrotas consecutivas, el conjunto policial tendrá un gran reto ante unos universitarios que tienen siete unidades y pelean por el liderato de la Conferencia Oeste ha sorprendido con su propuesta ofensiva. Universitario quiere hacerse fuerte en casa para no perder pisada en la tabla, mientras que los visitantes intentarán sumar de a tres para mantenerse en la pelea.

Tauro FC vs UMECIT FC

La programación sabatina cerrará con el juego entre el Tauro FC y UMECIT FC en el COS Sports Plaza que iniciará a las 8:15 p.m.

Los taurinos han tenido un arranque de liga complicado y lucharán por enderezar el rumbo. Esta situación contrasta con la del elenco umecista que ha sorprendido con dos triunfos en tres partidos en su primera campaña dentro de la Conferencia Este.

Herrera FC vs San Francisco FC

El domingo 10 de agosto presenta el enfrentamiento entre los 'tiburones' herreranos y los 'monjes' franciscanos desde el estadio Gustavo Posam de Parita a las 4:00 p.m.

El empate de la semana pasada, 1-1, ante Atlético Nacional podría ser un aliciente para un Herrera FC que está en los comienzos de un nuevo ciclo. Por lo tanto está ante la oportunidad de avanzar en su plan y para ello necesita de una victoria frente a un San Francisco FC que quiere seguir brillando.

Después de ganar dos de sus tres primeros juegos del certamen, el elenco franciscano buscará un triunfo que le consolide en la lucha por el liderato de la Conferencia Oeste.

Árabe Unido vs Sporting San Miguelito (Transmisión por TVMAX)

Un Deportivo Árabe Unido deseoso de progresar enfrentará al Sporting San Miguelito en el partido que cerrará la programación dominical desde el COS Sports Plaza y que iniciará a las 6:15 p.m.

El Árabe Unido necesita un triunfo que le permita salir del fondo de la Conferencia Este, pero tendrá al frente a un Sporting revitalizado por su victoria de la jornada anterior ante Tauro FC.

Los colonenses vienen de un empate ante Alianza FC y esperan sacar provecho de un conjunto académico que debutó el pasado jueves en la Copa Centroamericana 2025 con una visita a la casa del Municipal de Guatemala.

TVMAX, junto a la plataforma TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ, te llevará lo que ocurra en ese cotejo.

Veraguas United vs CAI

El lunes 11 de agosto cierra la jornada en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago, donde el Veraguas United recibirá al Club Atlético Independiente (CAI) para un duelo que está programado para iniciar a las 8:30 p.m.

Los veragüenses han tenido un buen comienzo de campaña al registrar siete puntos que le tienen en el comando de la Conferencia Oeste. Ahora tiene al frente a un CAI que pasa por un momento complicado tras dos derrotas en tres partidos jugados y, a la que se le suma, el descalabro sufrido el martes pasado en la Copa Centroamericana ante Motagua.

Tabla de posiciones

