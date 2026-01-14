Comisión de Reformas Electorales suspende sesiones por dos semanas para ampliar análisis sobre circuitos plurinominales

En la actualidad, la comisión también avanza en el quinto debate, el quinto y último bloque de reformas, que contiene artículos como la revocatoria de mandato, sistema de reserva de candidaturas y el nuevo método para escoger a los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), entre otros.

Ciudad de Panamá/Con 11 votos a favor del PRD, Partido Popular, Molirena, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Realizando Metas, Movimiento Otro Camino, Libre Postulación, Fiscalía General Electoral y por el Foro Ciudadano, las áreas de la Academia y Empresa Privada, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó este miércoles 14 de enero suspender las sesiones durante las próximas dos semanas.

Según se acordó, en este periodo se busca un análisis más profundo a la propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE) a los artículos 424 y 452 del Código Electoral, relacionados con los circuitos plurinominales.

De acuerdo con el organismo, la decisión fue aprobada durante una mesa de trabajo que se efectuó a solicitud de los propios comisionados en la sesión realizada el pasado miércoles 7 de enero.

La organización detalló que las sesiones ordinarias serán reanudadas el próximo 29 de enero de 2026, con la finalidad de debatir la propuesta presentada por TE, que modifica el sistema de votación y adjudicación de curules en los circuitos plurinominales, en la cual el TE mantiene su propuesta de un sistema de votación de lista abierta.

Al finalizar las sesiones de la Comisión Electoral, se elaborará un proyecto de ley que será enviado para su debate y aprobación a la Asamblea Nacional.

Esta medida no fue aprobada por el partido FAD, Alianza y el área del Foro de las ONG, ya que no asistieron a la sesión de hoy miércoles, mientras que el área de los trabajadores se retiró antes de la votación.

¿En qué consiste la propuesta de modificación al artículo 424?

La modificación al artículo 424 busca ampliar las opciones del elector al momento de votar en circuitos plurinominales.

Actualmente, el voto en plancha implica marcar una sola casilla para otorgar el voto a todos los candidatos de una lista. La propuesta plantea dos modalidades:

Por ejemplo, si en un circuito se eligen cuatro diputados, el elector podría votar por hasta cuatro candidatos, incluso de partidos distintos o de libre postulación.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, valoró de forma positiva el debate desarrollado en la mesa.

“El artículo 424 que estamos analizando hoy tiene que ver con las postulaciones en los circuitos plurinominales. La propuesta del Tribunal va encaminada a que el elector tenga derecho a escoger al diputado o al candidato, independientemente del partido que sea o de la libre postulación”, explicó en la sesión del pasado miércoles.

