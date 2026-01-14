UTP inaugura laboratorio de simulación de vuelo en la Escuela de Aviación y Logística de Panamá Pacífico

Actualmente , la UTP, a través de su Facultad de Ingeniería Mecánica, ofrece la Licenciatura en Administración de Aviación y desde el año 2001 ha formado pilotos.

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) inauguró un Laboratorio de Simulación de Vuelo de la Escuela de Aviación y Logística (EAL), de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM), en la Extensión de Panamá Pacífico.

La implementación del equipo beneficiará a unos mil 400 estudiantes de la carrera, y busca marcar de manera significativa la formación académica de los futuros pilotos.

El simulador denominado “REDBIRD FMX” ya registró su primera demostración durante el acto inaugural.

Mirtha Moore, vicerrectora académica, explicó que esta inversión es crucial para el mejoramiento de la formación de pilotos, ofreciendo una herramienta esencial y moderna que establece la relación teórico-práctica ideal para garantizar la calidad de los procesos de enseñanza y desarrollo de competencias.

REDBIRD FMX tiene la capacidad de integrar instrumentación avanzada con un sistema de movimiento, brindando a los estudiantes una experiencia de entrenamiento más realista. Además, también pretende beneficiar a egresados de otras carreras de la UTP que deseen obtener certificaciones aeronáuticas y profesionales de la industria que requieran.

Por su parte, Hugo Guiraud, representante de Redbird Flight Simulator, detalló que este nuevo simulador está diseñado con tecnología de punta y tiene registrado a todos los aeropuertos oficiales del mundo y su diseño es único.

Actualmente, la UTP, a través de su Facultad de Ingeniería Mecánica, ofrece la Licenciatura en Administración de Aviación y desde el año 2001 ha formado pilotos.

