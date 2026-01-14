Gobierno impulsa iniciativa para generar empleo en proyectos de infraestructura estatal

La iniciativa busca acercar el servicio público de empleo a las comunidades, promoviendo una economía circular comunitaria y facilitando el acceso a plazas laborales en obras estatales.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales para la ciudadanía en proyectos de infraestructura financiados por el Estado, los ministros de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., y de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, sostuvieron su primera reunión de trabajo para coordinar acciones conjuntas a nivel nacional.

El encuentro marcó el inicio del proyecto “Más territorio, más empleo”, una propuesta liderada por la titular de Mitradel que cuenta con la participación de varias entidades del Ejecutivo, entre ellas los ministerios de Obras Públicas (MOP), de Salud (Minsa), de Gobierno (Migob) y el propio Miviot.

La iniciativa busca acercar el servicio público de empleo a las comunidades, promoviendo una economía circular comunitaria y facilitando el acceso a plazas laborales en obras estatales.

🔗Puedes leer: ¡En pie de guerra! Trabajadores de Revisalud reclaman pagos que suman más de $1 millón en liquidaciones

Durante la reunión se afinaron criterios con miras a la firma de un convenio marco interinstitucional que permitirá articular esfuerzos entre las instituciones que desarrollan proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

El programa será implementado a través de la Bolsa de Empleo, www.empleospanama.gob.pa, una plataforma que será llevada directamente a comunidades donde el acceso a este tipo de servicios es limitado, con el fin de ampliar su alcance y efectividad.

“Nosotros podremos realizar la intermediación, identificando al buscador de empleo, poniéndolo a disposición de la entidad y acompañándolo hasta su contratación, facilitando así a los ministerios que ejecutan obras estatales el cumplimiento del porcentaje exigido en los pliegos”, explicó la ministra Muñoz.

Por su parte, el ministro Jované expresó su respaldo a la iniciativa y propuso complementar el proyecto con procesos de capacitación para el capital humano, de manera que los beneficiarios puedan aspirar a nuevas oportunidades laborales y fortalecer su desarrollo profesional.

Así mismo, destacó que la propuesta cuenta con el potencial de recibir un respaldo total tanto del sector empresarial como del gubernamental, al responder a una necesidad prioritaria del país.