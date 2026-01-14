Recolección de basura en San Miguelito: Contraloría afirma que contratos no ingresaron completos el 8 de enero

La Contraloría sostuvo que la trazabilidad documental y los registros oficiales acreditan el cumplimiento estricto de los plazos administrativos, por lo que no existe dilación, retención ni irregularidad atribuible a la institución.

La Contraloría General de la República aclaró que los contratos vinculados al servicio de recolección de desechos sólidos en el distrito de San Miguelito no ingresaron en su totalidad el 8 de enero, como se ha afirmado públicamente, en medio del cruce de declaraciones entre el contralor Anel ‘Bolo’ Flores y la alcaldesa Irma Hernández.

Según la entidad fiscalizadora, dos de los tres contratos fueron recibidos ese día, a las 3:50 p.m., en la Oficina de Fiscalización del Municipio, mientras que el ingreso formal de los expedientes a la sede principal de la Contraloría se realizó el 13 de enero de 2026, fecha a partir de la cual iniciaron su proceso regular de fiscalización previa.

La Contraloría sostuvo que la trazabilidad documental y los registros oficiales acreditan el cumplimiento estricto de los plazos administrativos, por lo que no existe dilación, retención ni irregularidad atribuible a la institución.

Este pronunciamiento se da luego de que la alcaldesa Irma Hernández afirmara que los contratos habían sido ingresados el 8 de enero y denunciara presiones, así como una intervención del Gobierno central en un servicio que, según ha reiterado, es de competencia municipal. Hernández también cuestionó la decisión del Ejecutivo de autorizar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para asumir el servicio.

En respuesta, el contralor Anel Flores ha negado cualquier presión y ha señalado que la Contraloría no actúa bajo amenazas ni crisis fabricadas, defendiendo el rol de la institución como garante del uso correcto de los recursos públicos.

En ese contexto, la Contraloría precisó que la AAUD fue debidamente autorizada para asumir, a partir del 19 de enero de 2026, la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito.

La entidad advirtió que cualquier afirmación que sugiera lo contrario no se ajusta a los hechos, genera desinformación y resulta irresponsable, especialmente cuando proviene de una autoridad electa.

El contralor Flores reiteró que “la función de la Contraloría es clara: garantizar que los recursos públicos se manejen conforme a la ley y en beneficio del Estado”.