Ministerio de Obras Pública adjudica segundo proyecto APP para la rehabilitación de Carretera Panamericana Oeste

Estas obras se encuentran a cargo del Consorcio APP Vías del Istmo, donde contempla una inversión inicial de 312.3 millones y beneficiará a más de 282 mil personas.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el segundo proyecto bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) para el proyecto de rehabilitación se encarga de mejorar y dar mantenimiento a la Carretera Panamericana Oeste, una vía estratégica que conecta el interior del país y que abarca una extensión total de 192 kilómetros, desde Loma Campana hasta la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas.

Esta licitación fue otorgada al Consorcio APP Vías del Istmo, que se encuentra integrado por la Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A.; Calzada Construcciones, S.A. de C.V.; e Ingeniería Estrella, S.A., tras obtener el mayor puntaje técnico y económico entre las propuestas que fueron presentadas para este proyecto.

Estos dos informes de la Comisión Evaluadora fueron publicados los días 1 de octubre y 16 de diciembre de 2025 en el Portal del Ente Rector y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”. Donde el consorcio ganador presentó una oferta de inversión de 312.3 millones, cifra inferior al valor de referencia del proyecto, estimado en 359.4 millones.

En este proceso de selección participó el Consorcio Autopista Panamericana Oeste, conformado por Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. y KMA Construcciones SAS, con una inversión de 314.3 millones, así como el Consorcio APP La Chorrera–Santiago, integrado por Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A. y Mota-Engil México, SAPI de C.V., que propuso una inversión total de 348.7 millones.

La obra se desarrollará en dos tramos principales: el Tramo 1 comprende el sector de Loma Campana–Penonomé, con una longitud de 91 kilómetros, mientras que el Tramo 2 se extiende desde Penonomé hasta Santiago, cubriendo 101 kilómetros adicionales donde se construirán 15 retornos ubicados estratégicamente en los corregimientos de Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago. Además, se ejecutarán obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, instalación de dos estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de descanso, entre otras mejoras.

Este contrato cuenta con una durabilidad de 20 años, contados a partir del referendo de la Contraloría General de la República, ya que este proyecto se desarrollará en cuatro fases: preconstrucción, con un periodo de 12 meses destinado a estudios técnicos y obtención de permisos; construcción, que se extenderá por 36 meses con una ejecución escalonada para reducir el impacto en el tránsito; operación y mantenimiento, durante 15 años bajo estándares de desempeño; y finalmente la reversión, en la cual la infraestructura será entregada al Estado panameño.

La ejecución de esta obra se estima en más de 2.000 empleos directos y alrededor de 10.000 indirectos, impactando positivamente a más de 282 mil personas que utilizan esta importante vía. Este proyecto se convierte en la segunda APP adjudicada en Panamá, luego de la rehabilitación de la Carretera Panamericana Este, desde Las Garzas hasta Yaviza, con una extensión de 246.2 kilómetros, que beneficia a las comunidades de Panamá Este y la provincia de Darién.