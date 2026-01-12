Ministerio de Obras Públicas realiza mantenimiento en las calles internas de Chepo

El personal del MOP realiza trabajos de parcheo con asfalto caliente con el fin de reforzar la seguridad vial y mejorar la circulación vehicular.

Chepo, Panamá Este/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realiza trabajos de mantenimiento vial en distintos puntos del corregimiento de Chepo, con el objetivo de mejorar las condiciones de las calles internas con el fin de ofrecer mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta zona.

Estas labores son desarrolladas a través de la Dirección Regional de Panamá Este, que consiste en parcheo superficial de asfalto caliente, proceso mediante el cual se colocaron aproximadamente 15 toneladas de material asfáltico en los tramos que presentaban mayor deterioro.

Entre las áreas intervenidas se encuentra la calle San Cristóbal, así como otras vías internas del corregimiento; de acuerdo con la entidad, estos puntos fueron detectados previamente a través de inspecciones técnicas, lo que permitió planificar los trabajos y atender de manera oportuna las zonas más afectadas.

Durante estas labores, las cuadrillas del MOP aplicaron el asfalto caliente para recuperar la carpeta asfáltica, logrando una superficie más uniforme y en mejores condiciones para el tránsito vehicular, ya que esta intervención contribuye a una mejor experiencia de conducción y reduce los riesgos asociados al mal estado de la vía.

Los trabajos benefician directamente a cientos de conductores y residentes que utilizan estas calles como rutas habituales de acceso y desplazamiento dentro del corregimiento de Chepo, una zona con alto movimiento vehicular.

El MOP informó que estas acciones forman parte del cronograma de mantenimiento vial establecido para el primer trimestre de 2026, aprovechando las condiciones climáticas favorables, y además reiteró su compromiso con el mantenimiento de la red vial del país.

El Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso con el mantenimiento y la conservación de la red vial nacional, con el fin de continuar con los trabajos que buscan mejorar la infraestructura y la seguridad vial en distintas comunidades del país.

