Acodeco atendió quejas por más de $24 millones durante 2025

La Acodeco informó que durante 2025 se lograron resolver favorablemente para los consumidores 1,998 casos.

Ciudad de Panama/Durante el año 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) atendió un total de 2,712 quejas presentadas por consumidores a nivel nacional, las cuales representaron un monto acumulado de $24,902,827.76, según cifras preliminares de la institución.

Los reclamos fueron tramitados a través de los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y la Sección de Vehículos a Motor, donde se gestionaron casos vinculados a diversas irregularidades que afectaron los derechos de los consumidores en distintos sectores económicos.

Entre las principales causas de las quejas recibidas durante el período se encuentran el incumplimiento de la garantía, con 1,094 reclamos que sumaron $8,404,774.07; la devolución de dinero, con 326 quejas por $2,928,894.07; y el incumplimiento de servicio, con 219 casos que totalizaron $453,195.72.

También se reportaron reclamos por incumplimiento de contrato, cláusulas abusivas, vicios ocultos, custodia de bienes, cobros indebidos, resolución y rescisión de contratos, entre otros.

En cuanto a los resultados obtenidos, la Acodeco informó que durante 2025 se lograron resolver favorablemente para los consumidores 1,998 casos, lo que representó una cuantía total de $17,251,413.98.

“Estas cifras reflejan la importancia de que los consumidores conozcan y ejerzan sus derechos. Desde la Acodeco continuamos fortaleciendo los mecanismos de atención y resolución de quejas, con el compromiso de garantizar relaciones de consumo justas, transparentes y en apego a la ley en todo el país”, señaló el administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid.

La institución reiteró una serie de recomendaciones para quienes deseen presentar una queja, entre ellas reunir y conservar toda la documentación relacionada con la compra o el servicio, verificar que exista una relación de consumo, detallar claramente los hechos e identificar plenamente al agente económico involucrado.

Los consumidores pueden presentar sus quejas de manera presencial en la sede central de la Acodeco, ubicada en Plaza Córdoba, en Vista Hermosa, así como en las distintas administraciones regionales a nivel nacional.