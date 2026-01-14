MOP adjudica proyecto de rehabilitación de 12 puentes vehiculares en Panamá y San Miguelito

Se trata de infraestructuras largamente esperadas por miles de conductores que transitan a diario por la capital, tomando en cuenta que estas estructuras no habían recibido intervenciones estructurales profundas en aproximadamente 25 años.

Ciudad de Panamá/Con una inversión de $11.5 millones, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó al consorcio Puentes Modulares, integrado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings, el proyecto de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 son de tipo Mabey, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Se trata de infraestructuras largamente esperadas por miles de conductores que transitan a diario por la capital, tomando en cuenta que estas estructuras no habían recibido intervenciones estructurales profundas en aproximadamente 25 años, pese a su alta demanda vehicular.

De acuerdo con el MOP, el consorcio Puentes Modulares cumplió con todos los requisitos establecidos en el pliego de cargos y obtuvo el mayor puntaje durante el proceso de evaluación, conforme a los criterios técnicos y administrativos definidos para la adjudicación.

El proyecto contempla una serie de trabajos estructurales, entre ellos el reforzamiento de bases, el reemplazo de piezas metálicas, la aplicación de pintura anticorrosiva, la reparación de accesorios, así como mejoras en drenajes, señalización y barandas. Además, incluye un programa de mantenimiento preventivo y correctivo por un período de tres años, una vez culminadas las obras.

Entre los puentes que serán intervenidos se encuentran:

Puente elevado vehicular de la DIJ.

Puente elevado vehicular de la USMA.

Puente elevado vehicular de Vía España, a la altura de Cincuentenario y El Balboa.

Puente elevado de Paraíso, en el distrito de San Miguelito.

Puente elevado vehicular de Villa Lucre.

Puente elevado vehicular de Brisas del Golf 2.

Puente elevado vehicular de Los Pueblos.

Puente elevado vehicular de San Antonio.

Puente elevado vehicular de Las Acacias.

Puente elevado vehicular de la Asamblea Nacional de Diputados.

Puente elevado de la avenida Balboa con calle 3 de Noviembre.

Puente elevado vehicular de la avenida Martín Sosa y la Transístmica.

Estas estructuras, instaladas hace cerca de 25 años, cumplen un rol clave en la movilidad urbana debido al alto volumen de tránsito que registran diariamente en los distritos de Panamá y San Miguelito. Durante este tiempo, no habían sido objeto de mantenimientos estructurales integrales, lo que hace de esta intervención una acción prioritaria para mejorar la seguridad vial y prolongar la vida útil de los puentes.