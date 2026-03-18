Caja de Seguro Social reporta recuperación del programa IVM tras un año de la Ley 462

La reforma ha fortalecido los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de la entidad, con el objetivo de reforzar la transparencia en la gestión institucional.

Ciudad de Panamá/Al cumplirse un año de la promulgación de la Ley 462, autoridades destacan que Panamá cuenta con un sistema de pensiones más estable y una Caja de Seguro Social (CSS) fortalecida, tras la implementación de una reforma orientada a evitar el colapso financiero del programa.

La iniciativa, impulsada bajo la administración del presidente José Raúl Mulino, ha permitido avanzar en medidas dirigidas a garantizar las prestaciones de salud y asegurar el pago de las jubilaciones, generando mayor confianza entre los asegurados.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que la recuperación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ha sido posible gracias a una inyección estatal de $960 millones de dólares, junto con el aporte del sector empleador.

“Después de un año de ardua labor, lo primero que quiero resaltar es que las pensiones se están pagando puntualmente. Un programa que estaba a punto de colapsar ahora muestra una recuperación importante”, indicó el funcionario.

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En este periodo, la entidad también ha impulsado mejoras en transparencia y modernización, incorporando herramientas digitales como Mi Caja Digital para facilitar los trámites de los usuarios.

La normativa establece además como fecha clave el 18 de agosto de 2026, por lo que la CSS instó a los trabajadores a revisar sus aportes y estimar su futura pensión mediante la plataforma Mi Retiro Seguro, con el fin de tomar decisiones informadas antes de ese plazo.

La reforma introduce igualmente el ahorro previsional como un nuevo componente del sistema, con el objetivo de que las futuras generaciones puedan construir pensiones más sostenibles a partir de sus cotizaciones y rendimientos.

De igual forma, la Ley 462 refuerza los mecanismos de control interno y la rendición de cuentas dentro de la institución, buscando mayor transparencia en su gestión.

“Existe un compromiso con la transparencia; cada fallo genera seguimiento y respaldo legal. Hoy contamos con un espacio financiero más favorable para la compra de medicamentos en salud”, concluyó Mon Vásquez.