Acoso escolar traspasa las aulas: Redes sociales agravan el bullying en adolescentes

Un reciente estudio de la Organización Global para la Prevención del Bullying reveló que siete de cada diez estudiantes en Panamá aseguran haber sido víctimas de acoso escolar.

Ciudad de Panamá/Desde el Despacho de la Primera Dama se ha encendido una alarma sobre la creciente problemática del acoso escolar que afecta a la juventud panameña, especialmente a los adolescentes. El fenómeno del bullying ha dejado de limitarse al entorno escolar y se ha trasladado con fuerza a las redes sociales, donde las víctimas continúan sufriendo agresiones incluso fuera del aula.

“En la escuela estamos teniendo muchos problemas de bullying, y a veces miramos para otro lado. No sabemos cómo actuar, ni los padres ni los profesores. No es como antes, cuando el bullying se quedaba en la escuela. Ahora sigue en las redes sociales, y llega un momento en que el niño se siente entre la espada y la pared, y decide quitarse la vida”, señalaron voceros del despacho de la Primera Dama.

Esta preocupante realidad ha llevado a las autoridades a examinar con mayor profundidad las condiciones emocionales y sociales en las que se desarrollan los jóvenes, así como la falta de herramientas efectivas para prevenir, detectar y actuar ante casos de acoso escolar.

🔗También puedes leer: 'U-Report Panamá': Lanzan consulta nacional de salud mental para adolescentes y jóvenes

El Ministerio de Educación (Meduca) respondió señalando que existen protocolos establecidos para atender situaciones de bullying, los cuales incluyen acciones coordinadas con docentes, psicólogos escolares y padres de familia. Además, indicaron que se están reforzando las capacitaciones tanto a educadores como a tutores para manejar adecuadamente estos casos.

Un reciente estudio de la Organización Global para la Prevención del Bullying reveló que siete de cada diez estudiantes en Panamá aseguran haber sido víctimas de acoso escolar en algún momento de su vida estudiantil, lo que posiciona al país con una de las tasas más altas de la región.

Ante este panorama, el Despacho de la Primera Dama ha iniciado diálogos interinstitucionales con miras a impulsar políticas públicas más efectivas que aborden el problema de forma integral, incorporando también el impacto de las redes sociales y la necesidad de fomentar una cultura de empatía y respeto en las aulas.

Con información de Elizabeth González