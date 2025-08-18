Científicos investigan rápida transmisibilidad de una cepa de tuberculosis en Colón

Se estima que el 25% de la población se ha infectado con la bacteria, pero no todos desarrollan la enfermedad.

La cepa "Beijing", una variante genética de la bacteria que causa la tuberculosis, está bajo la mirada de los investigadores porque, a diferencia del resto del país, donde representa el 3% de los casos, en Colón significa el 31%. La ciencia intenta determinar dónde está el punto de partida de esta bacteria.

Amador Goodridge, científico del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat-AIP), explica que los estudios buscan determinar si la alta transmisibilidad de la bacteria está relacionada con los cacerones, que son cerrados, con el hacinamiento o también si se transmite en las cárceles. "No sabemos exactamente el foco principal, pero estamos en esta búsqueda en conjunto con el equipo de salud", explicó Goodridge.

Aunque en Panamá esta versión de la tuberculosis sucumbe ante los medicamentos, el 97% de las veces lo clave está en la velocidad en la que desarrolla la enfermedad. Las demás cepas lo hacen después de 2 años o más de infección latente, pero esta no. "Esta bacteria causa transmisión en menos de 1 año. Lo hemos visto", agrega el científico. El Ministerio de Salud (Minsa) también está detrás de esta investigación.

Sin embargo, advierten que, más allá de la cepa Beijing, lo relevante es que en Colón el 20% de los pacientes abandona el tratamiento contra la tuberculosis. Edwin Aizprúa, jefe del programa contra la tuberculosis del Minsa, advirtió que este abandono conlleva una resistencia de la enfermedad y el paciente puede estar en riesgo no solamente de transmitir a otra persona, sino de fallecer por tuberculosis.

El Minsa explica que la medicación frena la enfermedad. Tras una semana en tratamiento, la persona afectada deja de transmitir. "Tenemos también un nuevo esquema cortado de 4 meses; los pacientes son sensibles a este nuevo esquema también. ¿Qué tenemos que hacer? Prestarle atención a esos síntomas durante esas 2 semanas no mejora una tos. Hay que hacer una prueba de tuberculosis", indicó Aizprúa. Se estima que el 25% de la población se ha infectado con la bacteria, pero no todos desarrollan la enfermedad.

Información de Nicanor Alvarado