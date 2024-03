Los mitos y realidades que giran en torno a la tuberculosis ¿Qué es o no real?

Ciudad de Panamá/Panamá está entre los países con la tasa de incidencia más alta de tuberculosis en Latinoamérica. Solo en 2023 se registraron 1982 casos, lo que se traduce en 237 más que en 2022.

De los 1982 casos, el 8% corresponde a menores de 14 años, y son los menores de 4 años y mayores de 60 años, los que representan las poblaciones con mayor riesgo para adquirir esta enfermedad, según datos de la Fundación AIDS Herlthcare

La tuberculosis es una enfermedad curable, que suele afectar los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium). Se tramite de una persona a otra, a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa, pero detrás de ella están una serie de mitos y realidades abordadas a continuación por Carlos E. Gärtner M., coordinador Nacional del Programa Contra la Tuberculosis de la Caja de Seguro Social.

El mito de dar la mano

La tuberculosis se transmite si le da la mano a la persona o le da un beso

Realidad

La tuberculosis se contagia de una persona enferma que al toser, cantar o hablar, expulsa la bacteria y estas quedan en el ambiente en forma de gotas suspendidas, y son inhaladas por una persona sana.

El mito entorno a la atención

Si usted atiende un paciente con tuberculosis se contagiará

Realidad

Un contacto cercano se define como estar en contacto con una persona enferma por más de 6 horas. Sin embargo, si el paciente es atendido en un consultorio con poca iluminación y ventilación, las gotas del paciente enfermo pueden quedar suspendidas en el aire ambiente por más tiempo y el personal de salud sin protección puede infectarse.

El mito de aislamiento

El paciente enfermo por tuberculosis debe ser aislado totalmente.

Realidad

Un paciente con un tratamiento adecuado, deja de infectar en dos a tres semanas. Antes de eso la persona debe estar aislada y tener poco contacto, y cuando este se tiene ambos deben usar mascarilla

El mito de los cubiertos que utilizan para comer

La persona con tuberculosis debe lavar sus platos con cloro o comer en platos desechables

Realidad

Su contagio es respiratorio. No es este una vía de contagio

El mito sobre el consumo de alcohol o drogas

Una persona no debe ingerir el medicamento de la tuberculosis si consume alcohol o ingiere drogas

Realidad

La persona enferma debe recibir tratamiento inmediato, y así dejar de expulsar bacilos (bacteria) y deje de ser contagioso

Hay riesgo en la comunidad

Una persona con tuberculosis representa mucho riesgo para la comunidad

Realidad

Es correcto, la persona con tuberculosis, sin haber sido diagnosticado, tiene un riesgo alto para contagiar a otras personas. Una vez diagnosticado, el tratamiento oportuno, las medidas de aislamiento y de protección respiratoria limitan su contagio

El mito de la ropa del paciente

La ropa de las personas enferma por tuberculosis está impregnada con la bacteria por lo cual debe lavarse aparte

Realidad

Su contagio es respiratorio. No es esta una vía de contagio.

El mito en torno a la vacuna

Me vacune contra la tuberculosis por lo tanto no me enfermaré por esta enfermedad.

Realidad

La vacuna actual BCG, protege a los niños, especialmente menores de 1 año de desarrollar la enfermedad y limita las formas graves como la meningitis tuberculosa.