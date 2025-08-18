'U-Report Panamá': Lanzan consulta nacional de salud mental para adolescentes y jóvenes

La consulta estará disponible hasta el próximo 24 de septiembre y lo que se busca es tener las respuestas en cuenta durante el Congreso Nacional sobre Salud Mental que se hará el 21 y 22 de octubre.

Ciudad de Panamá/Las cifras sobre salud mental en general son preocupantes, pero si se trata de jóvenes en América Latina, según Unicef, el 15% de los adolescentes entre 10 y 19 años viven con algún trastorno mental y esta realidad asusta cuando se analiza a Panamá. Sandie Blanchet, representante de Unicef en Panamá, detalló que, según el análisis de situación de los adolescentes de la organización, uno de cada cinco estudiantes entre 13 y 17 años ha considerado el suicidio.

"Y 7 de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años manifiestan síntomas de ansiedad. Estas cifras no llaman a actuar con urgencia y empatía", remarcó.

Es por eso que se hizo el lanzamiento de la campaña sobre la gran Consulta Nacional sobre Salud Mental, para que participen y respondan a las preguntas únicamente adolescentes y jóvenes desde los 10 a 24 años.

El número de WhatsApp para realizar el reporte es el 6354-3375; es necesario que lo guarden bajo el nombre U-Report Panamá y allí enviar un mensaje con la palabra "bienestar". Posteriormente, el sistema enviará al joven usuario la definición de lo que es la salud mental y luego enviará las preguntas. Al finalizar, se envía la palabra clave "alerta" y entonces recibirán toda la información sobre servicios de salud mental a nivel nacional con los que cuentan, en caso de que lo necesiten en algún momento.

La consulta estará disponible hasta el próximo 24 de septiembre y lo que se busca es tener las respuestas en cuenta durante el Congreso Nacional sobre Salud Mental que se hará el 21 y 22 de octubre, dirigido a docentes, orientadores y gabinetes psicopedagógicos para el tratamiento de jóvenes.

¿Cuáles son los principales problemas que ellos sienten y si ellos sienten que ellos reciben la ayuda necesaria para nosotros entonces poder trabajar con ellos? Estas son algunas de las respuestas que busca la encuesta de salud mental para los jóvenes.

Es una iniciativa del Despacho de la Primera Dama en colaboración con los ministerios de Educación y Salud, con el apoyo de Unicef. Se destaca la importancia de que los jóvenes participen y respondan a las preguntas.

