Aumentan los casos de mordeduras de serpiente en Veraguas: menor de 13 años es atendido en hospital regional

Veraguas, Panamá/Un menor de 13 años permanece en recuperación en el Hospital Regional Luis "Chicho" Fábregas de Veraguas, tras sufrir una mordedura de serpiente en la comarca Ngäbe Buglé. El niño fue trasladado de urgencia a la instalación médica, donde se le aplicó tratamiento especializado con suero antiofídico.

De acuerdo con información proporcionada por unidades de la Policía Nacional, las mordeduras de serpiente han registrado un aumento significativo en lo que va del año. Hasta la fecha, se contabilizan 180 casos en comparación con los 162 reportados en el mismo periodo del año 2024.

Las autoridades de salud en la provincia han reiterado el llamado a la población, especialmente a quienes residen en zonas rurales, a no automedicarse y a buscar atención médica inmediata en caso de mordedura de serpiente o picadura de alacrán.

“Es importante no automedicarse y acudir a los centros de salud. Nosotros, en la provincia de Veraguas, en todas las instalaciones mantenemos sueros para el manejo inicial de los casos”, indicaron autoridades de salud.

La incidencia de estos casos se concentra, en su mayoría, en comunidades rurales donde el acceso a centros de salud puede ser limitado. Por ello, las autoridades insisten en que la población debe priorizar el traslado oportuno a instalaciones que cuenten con los recursos adecuados para el tratamiento.

