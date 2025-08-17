Veraguas se viste de solidaridad en la carrera de Fanlyc por los niños con leucemia y cáncer

La iniciativa se desarrolló en un ambiente familiar, con música, hidratación disponible y la presencia de grupos organizados que aportaron entusiasmo y energía a la actividad. Desde niños hasta adultos mayores se integraron a la caminata.

Veraguas se convirtió este domingo en territorio Fanlyc con la realización de la carrera-caminata, una actividad que reunió a cientos de personas en la plaza Boulevard para apoyar a los niños y adolescentes que enfrentan el cáncer.

Familias, amigos, clubes deportivos y voluntarios se dieron cita desde tempranas horas para sumarse a la jornada, que combina ejercicio, solidaridad y concienciación sobre la importancia de brindar apoyo integral a quienes atraviesan esta enfermedad. El evento, organizado por la Fundación Amigos de Niños con Leucemia y Cáncer (Fanlyc), forma parte de las múltiples actividades que la organización realiza a nivel nacional para recaudar fondos y generar un espacio de acompañamiento comunitario.

Durante la caminata, los participantes recorrieron la ruta en repetidas ocasiones, acumulando vueltas que simbolizan compromiso y esfuerzo. Una de las más destacadas fue Claribel Pineda, quien logró completar 17 vueltas pese a las altas temperaturas y el intenso sol, lo que la convirtió en una de las participantes más reconocidas del día.

Fanlyc, que lleva más de dos décadas trabajando por los niños con cáncer en Panamá, busca a través de este tipo de eventos resaltar la importancia del trabajo conjunto entre sociedad civil, sector privado y voluntariado. El apoyo económico recaudado se destina a tratamientos, medicamentos, hospedaje y acompañamiento psicosocial de los pacientes y sus familias.

Información de Ney Castillo

