Fanlyc realiza con éxito el Relevo por la Vida en Chitré

Para los organizadores es un relevo muy especial por los 30 años de Fanlyc.

Chitré, Herrera/El "Relevo por la Vida" que desarrolla la Fundación Amigos de Niños con Leucemia y Cáncer (Fanlyc) se realizó con mucho éxito este domingo 10 de agosto en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Desde temprano, cientos de personas y empresas llegaron al Mall Paseo Central en Chitré para participar del circuito.

Leslie Ducruet, directora ejecutiva de Fanlyc, destacó que se trata de un relevo muy especial por los 30 años de la organización. “Hoy conmemoramos el amor, conmemoramos la unión de todos para que más niños puedan curarse de cáncer”.

Resaltó también la disposición del voluntariado, la comunidad y las empresas que se sumaron.

Participaron 22 equipos en varias modalidades y gana el que más vueltas da.

La actividad recibió el respaldo de cientos de personas para dar su apoyo.

El próximo domingo 17 de agosto será en el Boulevard Santiago en la ciudad de Santiago de Veraguas, el 31 de agosto en la Feria de Boquete en Chiriquí y el 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Panamá.

