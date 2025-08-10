Con desfile, el corregimiento Victoriano Lorenzo celebra 53 años

Muchos de los participantes resaltaron la ruta del desfile este año y la lucida presentación de las bandas.

San Miguelito/Varias bandas de diferentes escuelas participaron este domingo 10 de agosto en el desfile por el aniversario 53 del corregimiento Victoriano Lorenzo, en el distrito de San Miguelito.

La actividad fue organizada por la representante del corregimiento, Sheyla Grajales.

La representante destacó la alegría de la comunidad que se sumó para celebrar en familia. Recalcó que hay futuros proyectos “innovadores” para el corregimiento.

En el desfile también se dieron cita bandas independientes de la capital, Colón y el interior del país.

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, acudió a la actividad y destacó que moviliza la economía del sector y permite que las personas festejen los 53 años del corregimiento.

Muchos de los participantes resaltaron la ruta del desfile este año y la lucida presentación de las bandas.

Sin embargo, dijeron que se necesitan muchas mejoras, principalmente carreteras, seguridad y agua potable.

Con información de Luis De Jesús Mendoza