Tres empresas muestran interés en licitación para recolección de basura en San Miguelito

San Miguelito, Panamá/Hasta este domingo 10 de agosto, tres empresas han manifestado interés en participar en la licitación pública para el servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, según informó la alcaldesa del distrito, Irma Hernández, con base en el registro visualizado en el portal Panamá Compra.

"Ya hay empresas interesadas, así que eso es algo positivo para la licitación", reveló la alcaldesa. De acuerdo con Hernández, la convocatoria incluye una visita de campo programada para el próximo 14 de agosto, parte del proceso de planificación de la licitación. En esta inspección podrán participar representantes de las empresas interesadas, autoridades locales y concejales.

La alcaldesa manifestó esperar que más compañías se sumen al proceso antes del cierre de inscripciones. “Esperamos que no se asusten, sino que, todo lo contrario, se preparen. El reto es grande y aspiramos a que puedan hacer esa misión", señaló.

El distrito enfrenta desde hace años problemas con el manejo de residuos, por lo que se espera que el nuevo contrato mejore la eficiencia del servicio. Entre los proyectos en ejecución en la zona, también destaca la construcción de un parque en el sector de San Antonio, que forma parte de las mejoras previstas para la comunidad.

Desde el pasado 31 de julio se publicó en el portal Panamá Compra el pliego de cargos para licitar la nueva concesión de recolección de residuos sólidos urbanos, con un precio de referencia de 315 millones 217 mil 728 dólares. La vigencia del contrato es por un periodo de 20 años.

Las propuestas deberán presentarse el 15 de septiembre hasta las 11:00 a.m. de manera electrónica; la apertura de sobres está programada un minuto después, a las 11:01 a.m., y se espera que la contratación se realice para finales de noviembre de este 2025.

