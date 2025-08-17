Conductor ebrio destruye portal de una casa en Bocas del Toro

Uno de los afectados añadió que, al exigir que se aplicaran pruebas al subteniente, un agente le respondió que sería detenida por “estar hablando tonterías”.

Una familia de la provincia de Bocas del Toro denunció presuntas irregularidades en el manejo de un accidente de tránsito ocurrido a las 5:40 de la madrugada de este domingo 17 de agosto, cuando un vehículo impactó contra su vivienda. Según la propietaria de la residencia afectada, el conductor del automóvil era un subteniente de la Policía Nacional que viajaba acompañado de varias personas y presuntamente bajo los efectos del alcohol.

“Un carro venía con como 4 o 5 personas, venían borrachos. Después que pasó el suceso, me dijo que cuánto yo quería por los daños, ofreciéndome 40.00 balboas”, relató la dueña de la casa en entrevista. Agregó que exige que el responsable “dé la cara por el daño causado”.

La mujer aseguró que su hijo se encontraba fuera de la vivienda en el momento del choque, aunque minutos antes había ingresado al cuarto, lo que evitó que resultara herido.

Respecto al procedimiento policial, la señora afectada cuestionó que no se le aplicaran pruebas de alcoholemia al conductor. “Me dijeron que el guarómetro estaba dañado, por eso no le pudieron hacer la prueba de alcoholemia. Llegó una patrulla y dos carros del Tránsito, pero no hicieron nada, nada más que lo abrazaron y se lo llevaron”, indicó.

El hijo de la propietaria también aseguró que el conductor y sus acompañantes “estaban tomados” y que, tras el hecho, el vehículo fue llevado al estacionamiento de un minisúper que se encuentra a pocos metros de la vivienda. Según su versión, la Policía Nacional habría permitido que otras personas relacionadas con el caso se retiraran del lugar sin mayores acciones.

El joven añadió que, al exigir que se aplicaran pruebas al subteniente, un agente le respondió que sería detenida por “estar hablando tonterías”.

"Él me quería llevar detenido porque yo le estaba exigiendo que le hicieran la prueba de alcoholemia, pero como era la policía, ellos me dijeron que me tenía que callar la boca, que lo que yo estaba hablando era pura tontería", comentó el hijo de la propietaria.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Policía Nacional sobre este caso, que quedó captado en cámaras de videovigilancia del minisuper.