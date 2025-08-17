Ordenan detención para conductor de plataforma por presunta violación a dos adolescentes

El conductor de plataforma aprehendido el pasado viernes 15 de agosto por presunto abuso sexual a dos adolescentes quedó bajo detención provisional por un periodo de seis meses tras enfrentar una audiencia de control de garantías.

El hombre fue imputado por el delito de violación agravada en perjuicio de dos estudiantes. El hecho ocurrió el pasado 8 de agosto y es investigado por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste.

La audiencia se realizó el sábado 16 de agosto.

Según las investigaciones, la violación ocurrió cuando las jóvenes solicitaron el servicio de transporte por la plataforma para dirigirse a su colegio. Posteriormente, se presentó la acusación contra este individuo, que fue capturado por la Policía Nacional el 15 de agosto durante una diligencia de allanamiento.

Tras la verificación en la residencia del sospechoso ubicada en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, los agentes encontraron equipos tecnológicos, por lo que fueron decomisados para continuar con las investigaciones.

En lo que va del año, la Policía Nacional ha aprehendido a unos 462 ciudadanos requeridos por delitos contra la libertad e integridad sexual, de los cuales 275 están vinculados al delito de violación en todo el país. Entre las distintas modalidades que prevalecen están actos libidinosos, violación, relaciones sexuales consentidas, intento de violación carnal, corrupción de menores, pornografía infantil, así como explotación sexual comercial.