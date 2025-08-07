Más de 200 denuncias por delitos sexuales se han registrado en Veraguas

Veraguas/La provincia de Veraguas ya suma 209 denuncias por delitos sexuales en lo que va del año, según cifras oficiales del Ministerio Público. En el caso más reciente, un hombre fue imputado por el delito de actos libidinosos, lo que ha encendido nuevamente las alarmas sobre este tipo de crímenes en la región.

Noel Haynes, jefe de la zona policial de Veraguas, informó que el sospechoso ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y que las investigaciones continúan en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

“Esta persona ya está a órdenes del Ministerio Público y la DIJ, con el Ministerio Público, continúa en las investigaciones”, detalló Haynes.

El funcionario también señaló que las autoridades mantendrán los operativos para enfrentar el problema. “Vamos a continuar haciendo operativos y contrarrestando este problema”, afirmó.

De acuerdo con el último informe del Ministerio Público, hasta el mes de julio se han abierto 2,770 procesos por diversos delitos en Veraguas, de los cuales los casos de delitos sexuales representan una porción significativa. La provincia ocupa actualmente el sexto lugar a nivel nacional con más casos reportados de este tipo.

Las autoridades insisten en que la denuncia oportuna y la colaboración ciudadana son clave para avanzar en las investigaciones y reducir la incidencia de estos delitos.

Con información de Ney Castillo