Mulino defiende a Jorge Ricardo Fábrega y no ve ‘pecado’ en que sea su asesor en la Asamblea

El presidente anunció que la próxima semana tratará de tener una reunión con las bancadas para explicar el presupuesto del Estado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para el presidente de la República, José Raúl Mulino, no hay ningún pecado en que tenga a Jorge Ricardo Fábrega como asesor dentro de la Asamblea Nacional.

En su conferencia de prensa de este jueves 7 de agosto, el mandatario dijo que es un enlace con la Asamblea, un órgano político con el que necesita tener coordinación, “no para buscar votos, porque ese no es nuestro trabajo”.

Mulino indicó que “todos los presidentes” han tenido un enlace y a él en particular le interesa saber el desarrollo de las comisiones de la Asamblea.

Así las cosas, a diario su asesor le rinde informe de qué está pasando y moviliza proyectos de ley. “No veo que tenga ningún pecado que yo me reúna con los diputados ni que tampoco me reúna con el presidente ni la junta directiva de la Asamblea”.

Anunció que la próxima semana tratará de tener una reunión con las bancadas para explicar el presupuesto del Estado.

Argumentó que su asesor tiene una misión encomendada por él, sobre cómo están conformadas todas las comisiones.

El pasado lunes 5 de agosto, tras una noche llena de sorpresas —pero no de sorprendidos—, la Asamblea Nacional definió finalmente la conformación de sus 15 comisiones de trabajo. Las dos instancias más codiciadas, Gobierno y Credenciales, terminaron dividiendo a la alianza opositora (Vamos, Panameñista, cinco diputados de Cambio Democrático y uno de la bancada Mixta) y favoreciendo al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y a Realizando Metas (RM).

La falta de consenso obligó a llevar ambas comisiones a votación en el pleno, en un proceso secreto que, sin embargo, dejó en evidencia fisuras internas. Los nombres de los “traidores” empiezan a sonar con fuerza dentro de cada bancada, que busca identificar quién jugó a ser Judas.

En el reparto político, hubo ganadores y perdedores. El PRD aparece entre los primeros: sumó tres votos adicionales en Credenciales y cuatro en Gobierno. También Vamos, que, pese a mostrar fisuras en Credenciales, terminó premiado en Gobierno con un desempate a su favor. La bancada Mixta sorprendió al duplicar su fuerza en Credenciales, pasando de cinco a diez votos.