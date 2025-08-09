Ministro de Seguridad se refiere al cierre de estaciones policiales y asegura que no afecta la cobertura

Santa Fe, Veraguas/El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aseguró que el cierre de algunas estaciones policiales no implica una disminución en la seguridad de las comunidades. Según explicó, la medida obedece a una reorganización estratégica que busca ampliar la cobertura y optimizar recursos.

Ábrego señaló que en ciertas áreas existen puestos policiales ubicados a muy poca distancia entre sí, lo que reduce la eficiencia operativa. “Hay veces que en una región geográfica muy limitada, llámese una misma calle, hay hasta dos o tres puestos de Policía. No es que la policía no haga falta, pero es la utilización más efectiva de los recursos”, dijo.

El titular de Seguridad indicó que la situación de cada estación se encuentra en evaluación, con el objetivo no solo de reorganizar su ubicación, sino también de mejorar las estructuras donde operan.

Añadió que algunos edificios presentan daños que requieren reparaciones, por lo que ya se han dado instrucciones para su intervención. Las declaraciones de Ábrego se dieron este sábado 9 de agosto tras concluir una reunión con autoridades de la provincia de Veraguas ante el incremento de la inseguridad en varias zonas.

Con información de Ney Castillo