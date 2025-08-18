Sinaproc emite aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el Caribe

Sinaproc aconseja evitar la navegación artesanal y actividades recreativas acuáticas durante la vigencia del aviso.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención para la población ante el incremento de los períodos de oleaje en el Mar Caribe, lo que generará condiciones marítimas adversas desde este lunes 18 de agosto a las 12:00 p.m. hasta el martes 19 de agosto a las 11:59 p.m.

De acuerdo con la entidad, las zonas bajo vigilancia son:

Caribe Occidental: Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas.

Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas. Caribe Central: Colón (Costa Abajo y Centro).

Colón (Costa Abajo y Centro). Caribe Oriental: Colón (Costa Arriba) y comarca Guna Yala.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) explicó que el fenómeno se debe al aumento de los períodos de las olas provocado por el huracán Erin, localizado al norte de República Dominicana y Haití, desplazándose hacia el noroeste y alejándose de Panamá.

Las condiciones previstas incluyen olas de entre 0.2 y 1.0 metros de altura, vientos de 5 a 20 km/h y períodos de oleaje que oscilan entre 5 y 16 segundos.

Medidas de precaución

Las autoridades recomendaron a bañistas y embarcaciones pequeñas o artesanales extremar las medidas de seguridad, debido al riesgo de incursiones del mar en zonas vulnerables y al aumento de corrientes de resaca.

Así mismo, se aconsejó evitar la navegación artesanal y actividades recreativas acuáticas durante la vigencia del aviso.