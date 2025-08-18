Bancada Vamos anuncia compromisos para elevar la transparencia en comisiones legislativas

La bancada subrayó que mantendrá su compromiso de legislar y supervisar con enfoque en el interés nacional, garantizando mayor apertura y vigilancia por parte de la ciudadanía.

Ciudad de Panamá/La bancada independiente Vamos realizó una conferencia de prensa para presentar las metas y compromisos que asumirán los diputados y diputadas que presiden distintas comisiones de la Asamblea Nacional, con el propósito de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana en el trabajo legislativo.

Durante el encuentro, se dio a conocer que son siete los compromisos obligatorios que marcarán un nuevo estándar en el funcionamiento de las comisiones, con el fin de ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.

Entre los compromisos destacan:

Transparencia y rendición de cuentas.

Asistencia, puntualidad y disciplina.

Participación abierta y justa.

Citaciones con criterio democrático, integridad y trabajo colectivo.

Priorización técnica de proyectos, gestión eficiente del personal y de los recursos.

El diputado Roberto Zúñiga resaltó que estas medidas buscan romper con prácticas tradicionales y establecer un modelo de trabajo más cercano a la ciudadanía.

En su cuenta de X, el diputado expresó: “La Bancada VAMOS marca un hito en la forma de hacer política: al asumir presidencias en Comisiones firmamos compromisos claros: transparencia en las actas, votaciones, audiencias públicas, rendición de cuentas, priorización de proyectos y cero tolerancia a beneficios personales”.

Con esta iniciativa, la bancada reafirma su compromiso de legislar y fiscalizar en beneficio del país, bajo un esquema de mayor apertura y control ciudadano.