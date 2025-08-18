Bancada Vamos anuncia compromisos para elevar la transparencia en comisiones legislativas

La bancada subrayó que mantendrá su compromiso de legislar y supervisar con enfoque en el interés nacional, garantizando mayor apertura y vigilancia por parte de la ciudadanía.

Bancada Independiente Vamos llevó a cabo una conferencia de prensa
Bancada Independiente Vamos llevó a cabo una conferencia de prensa / Cortesía/ Asamblea Nacional
Danna Durán - Periodista
18 de agosto 2025 - 16:18

Ciudad de Panamá/La bancada independiente Vamos realizó una conferencia de prensa para presentar las metas y compromisos que asumirán los diputados y diputadas que presiden distintas comisiones de la Asamblea Nacional, con el propósito de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana en el trabajo legislativo.

Durante el encuentro, se dio a conocer que son siete los compromisos obligatorios que marcarán un nuevo estándar en el funcionamiento de las comisiones, con el fin de ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.

Entre los compromisos destacan:

  • Transparencia y rendición de cuentas.
  • Asistencia, puntualidad y disciplina.
  • Participación abierta y justa.
  • Citaciones con criterio democrático, integridad y trabajo colectivo.
  • Priorización técnica de proyectos, gestión eficiente del personal y de los recursos.

🔗Puedes leer: Comisión de Presupuesto de la Asamblea recibirá este miércoles el proyecto 2026

El diputado Roberto Zúñiga resaltó que estas medidas buscan romper con prácticas tradicionales y establecer un modelo de trabajo más cercano a la ciudadanía.

En su cuenta de X, el diputado expresó: “La Bancada VAMOS marca un hito en la forma de hacer política: al asumir presidencias en Comisiones firmamos compromisos claros: transparencia en las actas, votaciones, audiencias públicas, rendición de cuentas, priorización de proyectos y cero tolerancia a beneficios personales”.

Con esta iniciativa, la bancada reafirma su compromiso de legislar y fiscalizar en beneficio del país, bajo un esquema de mayor apertura y control ciudadano.

Noticias relacionadas

Diputados se preparan para debates críticos en Comisión de Gobierno Cámara de Comercio: Asamblea acumula 45 días en matraqueo y sin avances Comisión de Presupuesto de la Asamblea recibirá este miércoles el proyecto 2026

Temas relacionados

Asamblea Nacional Bancada de Vamos Comisiones en la Asamblea
Si te lo perdiste
Lo último
stats